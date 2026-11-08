Govt Jobs: दिवाली पर सरकारी नौकरी का तोहफा, 8वीं पास से ग्रेजुएट्स तक के लिए 20,000+ पदों पर बंपर भर्ती
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह हफ्ता खुशियों भरा है। रेलवे, बैंक, शिक्षक भर्ती, UPSSSC और हाईकोर्ट में 20,000 से अधिक पदों पर बंपर नौकरियां निकली हैं।
अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बेहद खास और अवसरों से भरा साबित होने वाला है। देश के प्रमुख भर्ती बोर्डों और राज्य सरकारों ने मिलकर 20,000 से भी अधिक विभिन्न पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन भर्तियों में 8वीं पास युवाओं से लेकर 10वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स तक सभी के लिए शानदार मौके उपलब्ध हैं। आइए, इस हफ्ते की 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियों पर एक नजर डालते हैं ताकि आप बिना समय गंवाए सही समय पर अपना आवेदन जमा कर सकें।
यूपी 12,405 सहायक शिक्षक भर्ती
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिषदीय और सम्बद्ध प्राथमिक स्कूलों में 12,405 सहायक अध्यापकों के पदों पर जारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 18 माह का NIOS D.El.Ed कोर्स करने वाले सेवारत अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। पात्र उम्मीदवार अब पोर्टल पर 11 नवंबर 2026 तक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फॉर्म में गलती सुधार की अंतिम तिथि 13 नवंबर निर्धारित की गई है। इस भर्ती की ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
आरआरसी उत्तर रेलवे में 4,651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी
रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे ने 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट धारकों के लिए अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। 15 से 24 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के चयन प्रक्रिया पूरी तरह 10वीं और ITI के अंकों से बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी।
जेएंडके बैंक में PO व बैंकिंग एसोसिएट के 1,397 पदों पर भर्ती शुरू
जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 343 पद और बैंकिंग एसोसिएट के 1,054 पद यानी कुल 1,397 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री वाले और 20 से 30 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार IBPS पोर्टल jkb.bank.in के माध्यम से 26 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के पास जम्मू-कश्मीर या लद्दाख का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। चयन IBPS द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
UPSSSC में जूनियर इंजीनियर के 1,156 पदों पर आवेदन शुरू
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कंबाइंड जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 1,156 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक और UPSSSC PET-2025 का वैलिड स्कोरकार्ड रखने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर केवल 25 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चौकीदार के 22 पदों पर भर्ती जारी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कोर्ट परिसर के लिए चौकीदार के 22 पदों पर भर्ती निकाली है। 8वीं से 12वीं पास तथा 18 से 35 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए 21 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट highcourtchd.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट-ग्रेजुएट या ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के केवल 50 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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रुचियां
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