नवंबर में स्कूलों की लंबी छुट्टी, दिवाली से छठ तक बच्चों की बल्ले-बल्ले; देखें पूरा कैलेंडर
बिहार, यूपी और झारखंड के स्कूलों में नवंबर 2026 के दौरान दिवाली और छठ पूजा की लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं।
साल 2026 का नवंबर भी इन राज्यों के स्कूली बच्चों और उनके घरवालों के लिए खुशियों का एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। पूरे महीने दिवाली की जगमगाहट और छठ पूजा की गहरी आस्था का रंग बिखरा रहेगा। बच्चों के चेहरे पर अभी से रौनक छा गई है, क्योंकि स्कूलों में बंपर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार, यूपी और झारखंड में दिवाली और छठ का मतलब सिर्फ एक त्योहार मनाना नहीं है, यह एक पूरा का पूरा इमोशन है। लोग दूर-दराज के बड़े शहरों से अपने गांव और घर की तरफ लौटते हैं। दिवाली में जहां दीपों की रोशनी से पूरा आंगन जगमगा उठता है, वहीं छठ पूजा में घाटों की मनमोहक छटा और लोकगीतों की गूंज मन को एक अलग ही शांति देती है। ठेकुआ की मिठास और सूप-दौरे के साथ घाट पर जाने का जो उत्साह बच्चों और बड़ों में होता है, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ऐसे में अगर बच्चों को स्कूल से अच्छी-खासी छुट्टियां मिल जाएं, तो परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताने का मजा दोगुना हो जाता है। साल 2026 के कैलेंडर पर नजर डालें तो 8 नवंबर को रविवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी। वहीं ठीक एक हफ्ते बाद 15 नवंबर को (रविवार को ही) आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जाएगा। चूंकि दोनों बड़े त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं इसलिए राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों ने बच्चों और शिक्षकों की सहूलियत के लिए एक बहुत ही शानदार हॉलिडे प्लान तैयार किया है।
बिहार में बच्चों की मौज
चलिए सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार में छठ पूजा का जो रुतबा और अहमियत है वो किसी से छिपा नहीं है। यहां के राज्य शिक्षा विभाग ने 2026 के लिए जो हॉलिडे कैलेंडर जारी किया है, उसे देखकर तो बच्चे सच में खुशी से उछल पड़ेंगे। बिहार के स्कूलों में 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक लगातार छुट्टियों की झड़ी लगने वाली है। इन बेहतरीन 11 दिनों के भीतर दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे सभी बड़े त्योहार आसानी से कवर हो जाएंगे। यानी एक बार जो स्कूल के दरवाजे बंद होंगे, तो सीधे छठ का प्रसाद खाने के बाद ही खुलेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र मौके पर भी स्कूलों में ताला रहेगा, जिससे महीने के आखिर में भी एक बढ़िया ब्रेक मिल जाएगा।
झारखंड में छठ पूजा का शानदार ब्रेक
अब रुख करते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड का, जहां के त्योहारों का अपना एक अलग ही रंग होता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जेएसी) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर ने भी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखा है। इस कैलेंडर के मुताबिक, दिवाली के फौरन बाद 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी रहेगी। इसके ठीक बाद 11 नवंबर को भैया दूज या जिसे कई जगह चित्रगुप्त पूजा भी कहा जाता है, उस दिन भी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। असली रौनक तो छठ के मौके पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए 16 और 17 नवंबर को खास तौर पर छठ पूजा की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। रविवार को मुख्य त्योहार होने के बावजूद आगे-पीछे के दिन जोड़कर बच्चों को घर पर त्योहार मनाने का भरपूर मौका दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में छुट्टियों का हाल
उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही शानदार और राहत भरा रहने वाला है। यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, 8 नवंबर को दिवाली, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भैया दूज के दिन गजटेड हॉलिडे (राजपत्रित अवकाश) रहेगा। इसके साथ ही, यूपी में भी अब छठ पूजा का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, खासकर पूर्वांचल के इलाकों में इसकी धूम देखने लायक होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 और 16 नवंबर को रेस्ट्रिक्टेड या वैकल्पिक छुट्टी के तौर पर रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन स्कूलों या इलाकों में छठ की ज्यादा मान्यता है, वहां के बच्चे आसानी से अपनी छुट्टी ले सकते हैं।
कुल मिलाकर, नवंबर 2026 का महीना स्कूली छात्रों के लिए पूरी तरह से मौज-मस्ती और परिवार के साथ समय बिताने वाला रहने वाला है। हालांकि, चूंकि मुख्य त्योहार इस बार रविवार को पड़ रहे हैं, इसलिए अलग-अलग प्राइवेट स्कूलों के अपने कैलेंडर में एक-दो दिन का हल्का-फुल्का अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी माता-पिता और छात्रों के लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि वे त्योहार की तैयारियों और शॉपिंग में जुटने से पहले, एक बार अपनी क्लास टीचर या स्कूल डायरी से छुट्टियों की सही तारीख जरूर पक्की कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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