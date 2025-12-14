Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
distance journalism course kaise kare online media career guide
डिस्टेंस से पत्रकारिता कैसे करें, जानें घर बैठे मीडिया की दुनिया में करियर बनाने का पूरा प्लान

संक्षेप:

Distance journalism course guide : डिस्टेंस से पत्रकारिता करने के लिए सही संस्थान चुनना सबसे जरूरी है। IGNOU, ओपन यूनिवर्सिटी और अच्छे निजी प्लेटफॉर्म घर बैठे मीडिया करियर का रास्ता खोलते हैं।

Dec 14, 2025 09:27 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Distance journalism course guide : पत्रकार बनने का सपना अब सिर्फ बड़े शहरों और कॉलेज कैंपस तक सीमित नहीं रहा। बदलते दौर में तकनीक ने मीडिया की दुनिया के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए हैं। आज अगर आपके पास जिज्ञासा है, सवाल पूछने की हिम्मत है और समाज की सच्चाई सामने लाने का जज्बा है, तो आप घर बैठे भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड ने पत्रकारिता को आम लोगों की पहुंच में ला दिया है।

क्या होती है डिस्टेंस पत्रकारिता

डिस्टेंस से पत्रकारिता का मतलब है कि छात्र बिना नियमित कॉलेज जाए, ऑनलाइन या पत्राचार माध्यम से पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें न्यूज राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया लॉ, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जैसे विषय सिखाए जाते हैं। कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर और ऑनलाइन असाइनमेंट शामिल होते हैं।

कौन कर सकता है डिस्टेंस जर्नलिज्म

डिस्टेंस पत्रकारिता कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता आमतौर पर 12वीं पास होती है। ग्रेजुएट छात्र पीजी डिप्लोमा या मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोग, छोटे शहरों या गांवों में रहने वाले युवा और वे लोग जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकते, उनके लिए यह विकल्प बेहद फायदेमंद है।

डिस्टेंस पत्रकारिता में क्या-क्या सीखाया जाता है

इन कोर्सों में सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर दिया जाता है। खबर कैसे लिखी जाती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग के तरीके, इंटरव्यू लेने की कला, डिजिटल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फोटो और वीडियो जर्नलिज्म की बुनियादी समझ, मीडिया से जुड़े कानून और नैतिकता जैसे गुर को सीखना जरूरी होता है।

प्रैक्टिकल अनुभव क्यों है जरूरी

पत्रकारिता सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि काम से सीखी जाती है। डिस्टेंस कोर्स करने वाले छात्रों को न्यूज पोर्टल, लोकल अखबार, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ काम करने की सलाह दी जाती है। इससे उन्हें फील्ड का अनुभव मिलता है और पोर्टफोलियो भी मजबूत होता है।

डिजिटल दौर में बढ़े मौके

आज पत्रकारिता सिर्फ अखबार और टीवी तक सीमित नहीं है। वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और डिजिटल चैनलों ने नए अवसर पैदा किए हैं। डिस्टेंस से पढ़ाई करने वाले छात्र कंटेंट राइटर, डिजिटल रिपोर्टर, सोशल मीडिया एडिटर और फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं।

कहां से कर सकते हैं डिस्टेंस से पत्रकारिता

IGNOU से डिस्टेंस पत्रकारिता: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद नाम माना जाता है। यहां से छात्र पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कर सकते हैं। IGNOU की डिग्री सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मान्य मानी जाती है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र इसे चुनते हैं।

राज्य ओपन यूनिवर्सिटीज: देश के अलग-अलग राज्यों में ओपन यूनिवर्सिटीज भी डिस्टेंस से पत्रकारिता के कोर्स कराती हैं। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ओपन यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। यहां फीस अपेक्षाकृत कम होती है और स्थानीय छात्रों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बनता है।

निजी मीडिया संस्थान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: कई निजी मीडिया संस्थान भी डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में पत्रकारिता के कोर्स चला रहे हैं। ये संस्थान न्यूज राइटिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जर्नलिज्म और वीडियो कंटेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि यहां एडमिशन लेने से पहले संस्थान की विश्वसनीयता, सिलेबस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

डिजिटल और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स: आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पत्रकारिता से जुड़े शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं। ये कोर्स खासतौर पर डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे कोर्स नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, जो कम समय में स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं।

कोर्स चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान

डिस्टेंस से पत्रकारिता कहां से करें, इसका फैसला करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। संस्थान की मान्यता, सिलेबस का अपडेटेड होना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की सुविधा सबसे अहम होती है। साथ ही यह भी देखें कि कोर्स पूरा करने के बाद पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलती है या नहीं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
