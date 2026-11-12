एमबीबीएस के बाद सीधे तैयार होंगे हार्ट सर्जन, देश में पहली बार 6 नए सुपर स्पेशियलिटी कोर्स होंगे शुरू
SGPGI को बड़ी उपलब्धि मिली है। संस्थान में छह सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स को NMC से मान्यता मिल गई है। इसके साथ ही MBBS के बाद सीधे छह साल के MCh कोर्स के जरिए हार्ट सर्जन बनने का रास्ता भी खुल गया है।
पीजीआई लखनऊ में अब छह नए सुपर स्पेशियलिटी कोर्स शुरू होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने संस्थान के छह विभागों में डीएम और एमसीएच पाठ्यक्रमों को मान्यता दे दी है। पीजीआई एमबीबीएस के बाद सीधे हार्ट सर्जन तैयार करेगा। संस्थान के सीवीटीएस विभाग में देश में पहली बार छह वर्षीय एमसीएच कोर्स की पढ़ाई होगी। इसके अलावा संस्थान में देश का पहला मैटरनल-फीटल मेडिसिन और हेमेटोपैथोलॉजी प्रदेश का पहला डीएम कोर्स शुरू होगा।
पेन मेडिसिन में तीन वर्षीय डीएम कोर्स,रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में छह वर्षीय कोर्स शुरू होगा। इससे प्रदेश में सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टर तैयार करने के अवसर बढ़ेंगे। पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमन ने बताया कि कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीवीटीएस) विभाग में देश में पहली बार शुरू होने वाले छह वर्षीय एमसीएच कोर्स की खास बात यह है कि छात्र इसमें दाखिला लेकर दिल और छाती की सर्जरी की पढ़ाई करेंगे।
दिल, कैंसर, नसों और पुराने दर्द से जुड़ी गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ तैयार होंगे
हेमेटोपैथोलॉजी से कैंसर विशेषज्ञ तैयार होंगे
पीजीआई में हेमेटोपैथोलॉजी में डीएम कोर्स शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान होगा। इसमें खून से जुड़ी बीमारियों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की संख्या बढ़ सकेगी।
लंबे दर्द के इलाज के लिए तैयार होंगे विशेषज्ञ
संस्थान के पेन मेडिसिन में डीएम पाठ्यक्रम शुरू होगा। इसके विशेषज्ञ तैयार होने से लम्बे समय से दर्द से परेशान मरीजों को राहत देंगे। इसमें दवाओं के साथ दर्द कम करने की आधुनिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे कैंसर, नसों से जुड़े पुराने दर्द का इलाज संभव होगा।
गर्भस्थ शिशु के इलाज के लिए शुरू होगा डीएम कोर्स
संस्थान के मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन (एमआरएच) में देश का पहला तीन वर्षीय डीएम कोर्स शुरू होगा। इसमें डॉक्टरों को गर्भ में पल रहे शिशु की बीमारियों की पहचान और इलाज का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे जन्मजात विकारों की समय पर पहचान और बेहतर उपचार में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी