गाय-भैंस चराने वाला लड़का बना अधिकारी, सेल्फ स्टडी के दम पर 3 बार RAS किया क्रैक; ऐसी है दिनेश की कहानी
दिनेश चौधरी का सफर जोधपुर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वो एक वीडियो इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए। उनके पिता एक किसान हैं।
ज्यादातर मां-बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे खूब-पढ़ लिखकर सरकारी अफसर बने। एक ऐसा ही सपना देखा था जोधपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले मां-बाप ने, जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो अपने बेटे को अफसर बनते देखना चाहते थे। परिवार बेहद साधारण था और कमाई का जरिया खेती और पशुपालन था। ऐसे में पढ़ाई के साधन बहुत सीमित रहा। बेटे ने भी खूब मेहनत की। उनका भी लक्ष्य था कि वो जल्दी से जल्दी नौकरी पाएं और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करे। यही वजह था कि इनका फोकस पढ़ाई में रहा। साल 2019 में पहले ये सरकारी शिक्षक बने। फिर, इनका रुख अफसर बनने की तरफ गया, जो इनके माता-पिता का भी सपना था। नौकरी के साथ-साथ तैयारी की और बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के दम पर आरएएस जैसी कठिन परीक्षा को एक नहीं बल्कि 3 बार क्रैक किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिनेश चौधरी की, जिन्होंने साल 2024 की आरएस परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल कर अफसर बनने का सपना पूरा किया। चलिए आज हम आपको उनकी प्रेरणादायी कहानी जानते हैं।
कौन हैं दिनेश चौधरी
दिनेश चौधरी का सफर जोधपुर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वो एक वीडियो इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए। उनके पिता एक किसान हैं। ऐसे में दिनेश का बचपन खेतों की मेड़ पर गाय-भैंस चराते हुए बीता। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। क्योंकि खेती से ही खर्चे निकलते थे। ऐसे में उनका जीवन अभावों के बीच बीता। वो बताते हैं कि घर की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने सबसे पहले नौकरी को प्राथमिकता दी।
करियर की शुरुआत
उनकी करियर की शुरुआत सरकारी टीचर बनने से हुई। साल 2019 में उनका चयन हुआ। ऐसे में उनकी आर्थिक चिंता दूर हुई। इसके बाद उनका उनका रुझान प्रशासनिक सेवा की ओर हुआ। वो नौकरी के साथ-साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। दिनेश चौधरी ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) की तैयारी के लिए उन्होंने सही किताबों के चयन पर सबसे ज्यादा फोकस रखा और सीमित संसाधनों के बीच लक्ष्य पर लग गए।
बिना कोचिंग 3 बार आरएएस किया क्रैक
दिलचस्प बात ये है कि दिनेश ने आरएएस की तैयारी के लिए कोई कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। उन्होंने खुद ही तैयारी की। दिन-रात मेहनत किया और इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने सबसे पहले साल 2021 में RAS एग्जाम पास किया। इसमें उन्होंने 264वीं रैंक हासिल की। लेकिन बड़ा सपना होने के कारण दोबारा तैयारी शुरू की। 2023 की परीक्षा में उन्होंने 31वीं रैंक हासिल की। इसके बाद वो एसडीएम बने। फिर दिनेश ने साल 2024 में आरएएस में 7वीं रैंक हासिल कर एक नई मिसाल पेश की। टेस्ट सीरीज और अपनी गलतियों का एनालिसिस करके ही उन्होंने सफलता पाई और अफसर बने।
दिनेश चौधरी की कहानी से सीख
दिनेश चौधरी का मानना है कि अगर आप दिल से और पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप गलत चीजों में लीन हो जाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि असफलता हाथ लगेगी। इसी दृढ़ निश्चित के साथ दिनेश ने 2 बार SDM की पोस्ट हासिल की। सफलता के सफर में उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ रखा। ऐसे में दिनेश की कहानी उन लोगों के लिए है जो संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपनों पंख नहीं दे पाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको दिनेश चौधरी की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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