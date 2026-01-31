Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़digital marketing career guide scope salary skills future opportunities india youth
डिजिटल मार्केटिंग में अपार संभावनाएं, मोटी सैलरी; ऐसे बनाएं मजबूत करियर

डिजिटल मार्केटिंग में अपार संभावनाएं, मोटी सैलरी; ऐसे बनाएं मजबूत करियर

संक्षेप:

digital marketing career guide: इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते असर ने डिजिटल मार्केटिंग को युवाओं का सबसे भरोसेमंद करियर बना दिया है। आज के दौरान में इस विधा में करियर कैसे बनाएं, आइए जानते हैं।

Jan 31, 2026 02:29 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

digital marketing career guide: आज का दौर मोबाइल और इंटरनेट का दौर है। सुबह आंख खुलते ही सोशल मीडिया स्क्रोल करना और रात को ऑनलाइन शॉपिंग करना अब आम आदत बन चुकी है। ऐसे में कंपनियां भी वहीं मौजूद रहना चाहती हैं, जहां उनका ग्राहक है और यही काम डिजिटल मार्केटिंग करती है। बदलते समय के साथ यह फील्ड युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। अच्छी सैलरी, तेजी से ग्रोथ और घर बैठे काम करने की आजादी ने डिजिटल मार्केटिंग को सबसे आकर्षक करियर विकल्पों में शामिल कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है

डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी प्रोडक्ट, सेवा या ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना। इसमें सोशल मीडिया, सर्च इंजन, वेबसाइट, ईमेल और मोबाइल ऐप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल के जरिए अपने ग्राहक से जुड़ती है, तो वह डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है।

क्यों बढ़ रही है डिजिटल मार्केटिंग की मांग

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गांव से लेकर शहर तक लोग ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया के बढ़ते चलन ने कंपनियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से उतरने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की मांग हर साल बढ़ रही है। स्टार्टअप्स हों या बड़ी कंपनियां सबको ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो ऑनलाइन दुनिया को समझते हों और ब्रांड को आगे बढ़ा सकें।

डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी का हाल

इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सैलरी। शुरुआत में भी यहां निराशा नहीं होती। फ्रेशर्स को 20 से 35 हजार रुपये महीने तक सैलरी मिल सकती है। 2 से 4 साल के अनुभव के बाद कमाई 50 हजार से 1 लाख रुपये महीने तक पहुंच जाती है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर या स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं, तो सैलरी लाखों में भी हो सकती है।

फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए तो कमाई की कोई तय सीमा नहीं है, क्योंकि वे विदेशी क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग में जरूरी स्किल्स

डिजिटल मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ खास स्किल्स जरूरी हैं।

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अच्छी समझ
  • सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी
  • कंटेंट पढ़ने, समझने और बनाने की क्षमता
  • डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग की समझ
  • क्रिएटिव सोच और नए ट्रेंड्स पर नजर

इन स्किल्स की अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी सीख सकता है, चाहे उसकी पढ़ाई किसी भी विषय से क्यों न हुई हो।

डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाएं

इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले सही जानकारी लेना जरूरी है।

  • किसी भरोसेमंद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से शुरुआत करें
  • इंटर्नशिप के जरिए प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करें
  • खुद का ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पेज बनाकर प्रयोग करें
  • नए टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ लगातार सीखते रहें

जितना ज्यादा प्रैक्टिकल काम करेंगे, उतनी जल्दी इस फील्ड में पकड़ मजबूत होगी।

डिजिटल मार्केटिंग ऐसा करियर है जो आने वाले समय में और भी मजबूत होने वाला है। इसमें उम्र या शहर की कोई सीमा नहीं है। गांव में बैठा युवा भी डिजिटल स्किल्स सीखकर देश-दुनिया की कंपनियों के साथ काम कर सकता है। यही वजह है कि इसे भविष्य का करियर कहा जा रहा है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।