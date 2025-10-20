पुलिस हिरासत और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

संक्षेप: भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 से 60 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत का प्रावधान है। पुलिस हिरासत और ज्यूडिशियल कस्टडी दो अलग-अलग प्रकार की हिरासत हैं, जो अपराध जांच और न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 से 60 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत का प्रावधान है। पुलिस हिरासत और ज्यूडिशियल कस्टडी दो अलग-अलग प्रकार की हिरासत हैं, जो अपराध जांच और न्याय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। CrPC की धारा 167 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। आइए, इन दोनों में अंतर विस्तार से समझें।

1. पुलिस हिरासत क्या है? पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस के नियंत्रण में रहता है। यह जांच के प्रारंभिक चरण में होती है, जहां पुलिस अपराध के सबूत इकट्ठा करती है। अधिकतम अवधि 15 दिन होती है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत होती है। उदाहरण: चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ, हथियार बरामदगी के लिए आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत ले सकती है।

विशेषताएं:

स्थान: पुलिस स्टेशन या लॉक-अप।

उद्देश्य: पूछताछ, बयान दर्ज करना।

अधिकार: पुलिस पूर्ण नियंत्रण रखती है।

2. ज्यूडिशियल कस्टडी क्या है? ज्यूडिशियल कस्टडी में आरोपी जेल या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। यह पुलिस हिरासत की समाप्ति के बाद होती है। अधिकतम अवधि 60-90 दिन (अपराध के प्रकार पर निर्भर), लेकिन मजिस्ट्रेट हर 15 दिन में रिमांड बढ़ा सकता है। उदाहरण: हत्या के मामले में 15 दिन पुलिस हिरासत के बाद आरोपी को जेल भेजा जाता है।

विशेषताएं:

स्थान: सरकारी जेल (जैसे तिहाड़ जेल)।

उद्देश्य: जांच पूरी होने तक आरोपी को सुरक्षित रखना।

अधिकार: जेल प्रशासन नियंत्रण रखता है; पुलिस बिना अनुमति पूछताछ नहीं कर सकती।

3. दोनों हिरासतों में मुख्य अंतर दोनों हिरासतों में सबसे बड़ा अंतर उनकी अवधि, स्थान और नियंत्रण में है। पुलिस हिरासत सिर्फ 15 दिन तक सीमित रहती है, जबकि ज्यूडिशियल कस्टडी 60-90 दिन या इससे ज्यादा चल सकती है। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस स्टेशन या लॉक-अप में रहता है, लेकिन ज्यूडिशियल कस्टडी में सरकारी जेल होती है।

पुलिस हिरासत में पुलिस का पूरा अधिकार होता है, जबकि ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल प्रशासन संभालता है। बता दें कि पुलिस हिरासत जांच और पूछताछ के लिए है, वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी आरोपी को फरार होने से रोकने के लिए। पुलिस हिरासत में पुलिस को आसानी से आरोपी से मिलना होता है, लेकिन ज्यूडिशियल कस्टडी में यह सीमित और अनुमति से ही संभव है। बेल की बात करें तो पुलिस हिरासत में यह मुश्किल है, जबकि ज्यूडिशियल कस्टडी में आसान।

4. कानूनी महत्व और सावधानियां सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पुलिस हिरासत में यातना बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यूडिशियल कस्टडी में आरोपी को वकील से मिलने, परिवार से बात करने का पूर्ण अधिकार है। अगर 90 दिनों में चार्जशीट न दाखिल हो तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। गलत हिरासत पर कोर्ट से मुआवजा भी ले सकते हैं। इसलिए गिरफ्तारी होते ही CrPC के अधिकारों का इस्तेमाल करें।