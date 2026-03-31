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डीडवाना की दीपिका रांकावत बनीं राजस्थान बोर्ड 12वीं की टॉपर, रोजाना 10 घंटे की पढ़ाई, IAS बनना है टारगेट

Mar 31, 2026 03:03 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कुचामनसिटी
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राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में पांच विद्यार्थियों ने 99.80 प्रतिशत मार्क्स हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। डीडवाना की दीपिका रांकावत इन पांच होनहार विद्यार्थियों में शामिल हैं।

डीडवाना की दीपिका रांकावत बनीं राजस्थान बोर्ड 12वीं की टॉपर, रोजाना 10 घंटे की पढ़ाई, IAS बनना है टारगेट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 12वीं आट्‌र्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया गया। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में पांच विद्यार्थियों ने 99.80 प्रतिशत मार्क्स हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। डीडवाना की दीपिका रांकावत इन पांच होनहार विद्यार्थियों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दीपिका रांकावत को फोन कर प्रदेश में टॉप आने की उपलब्धि पर बधाई दी। राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी दीपिका को फोन कर प्रदेश में टॉप आने पर बधाई। वहीं जिला क्लक्टर डॉ महेन्द्र खड़गावत ने भी फोन कर दीपिका को बधाई और शुभकामनाएं दी।

अजित सिंह देथा जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना कुचामन जिला ने बताया कि डीडवाना की होनहार छात्रा दीपिका रांकावत ने विज्ञान संकाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में टॉप किया है।

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दीपिका ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे डीडवाना क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। रिजल्ट घोषित होते ही दीपिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक लगातार दीपिका के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही दीपिका के शिक्षक और स्कूल प्रशासन भी बधाईयां देने घर पहुंचे और दीपिका को बधाइयां दी।

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अजित सिंह देथा जिला शिक्षा अधिकारी डीडवाना कुचामन जिला ने कहा कि शहरी क्षेत्र से होनहार छात्रा दीपिका ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ उन्होंने अपने विद्यालय, परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपिका निजी स्कूल की छात्रा हैं, उनकी इस सफलता से स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों व परिजनों में भी खुशी की लहर है। शिक्षक मुकेश शर्मा ने बताया कि दीपिका शुरू से ही मेहनती और लगनशील छात्रा रही हैं। उसने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।

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लगातार 10 घंटे की कड़ी मेहनत

दीपिका की इस सफलता से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल है। परिजनों और शुभचिंतकों द्वारा लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। शहरी क्षेत्र से निकलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल करना अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है। दीपिका की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। परिणाम आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का साफा पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर सम्मानित किया था। दीपिका ने बताया कि लगातार 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता मिली है। दीपिका ने बताया कि सिविल सेवा सर्विस में जाकर सेवा करना मुख्य लक्ष्य है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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