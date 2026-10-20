धीरूभाई अंबानी स्कूल इस वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें नंबर पर, टॉप 10 में अकेला भारतीय, फीस 15 लाख से ऊपर
नीता अंबानी के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) को आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम रैंकिंग 2026 में 9वीं रैंक मिली है। आईबी रैंकिंग 2026 के टॉप 10 में शामिल यह अकेला भारतीय स्कूल है।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) को आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम रैंकिंग 2026 में 9वीं रैंक मिली है। आईबी रैंकिंग 2026 के टॉप 10 में शामिल यह अकेला भारतीय स्कूल है। एजुकेशन एडवाइजर्स यूके ( Education Advisers UK) की ओर से यह रैंकिंग जारी की गई है। आपको बता दें कि मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस इस स्कूल में काफी फिल्म स्टार्स समेत कई दिग्गज हस्तियों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन, शाहरुख का बेटा अबराम, करीना कपूर के बच्चे तैमूर और जेह के अलावा करण जौहर के बच्चे यश और रूही भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे, सारा अली खान, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर, आर्यन खान, सुहाना खान भी इसी स्कूल से पासआउट हैं।
इस स्कूल ने 2026 के IB डिप्लोमा प्रोग्राम में 40.8 अंकों का औसत स्कोर दर्ज किया है। इस उपलब्धि के साथ DAIS इस साल की सूची में दुनिया के सबसे बेहतरीन IB स्कूलों में शामिल हो गया है। स्कूल के क्लास ऑफ 2026 में 105 छात्र थे। DAIS के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल स्कूलों में यह छात्रों का सबसे बड़ा समूह था। इस रैंकिंग में कई देशों के स्कूल प्रमुखता से शामिल हैं, जिनमें हांगकांग, जापान, यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत के संस्थान मौजूद हैं।
रैंक स्कूल देश औसत IB स्कोर
1 सेंट पॉल्स को-एजुकेशनल कॉलेज हांगकांग 43.0
2 के. इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो जापान 42.7
3 किंग्स कॉलेज स्कूल-विंबलडन यूके 42.5
4 जर्मन स्विस इंटरनेशनल स्कूल हांगकांग 42.0
5 पो ल्युंग कुक न्गान पो लिंग कॉलेज हांगकांग 41.7
6 गोडॉल्फिन एंड लैटिमर स्कूल यूके 41.3
7 गुआंगडोंग कंट्री गार्डन स्कूल चीन 41.2
8 सेंट स्टीफंस कॉलेज हांगकांग 41.0
9 धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल भारत 40.8
10 HKCCCC लोगोस एकेडमी हांगकांग 40.7
बेहद मोटी फीस
करीब दो वर्ष पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस स्कूल में केजी की ट्यूशन फीस सालाना 14 लाख रुपये और 12वीं की 20 लाख रुपये बताई गई थी। संभव है कि इस बीच फीस में कुछेक लाख की बढ़ोतरी हो गई हो। इस फीस में किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन का खर्च भी शामिल था। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हर 6-7 बच्चों पर एक टीचर की सुविधा इसे खास बनाती है।
हांगकांग का सेंट पॉल्स वर्ल्ड का टॉप स्कूल
हांगकांग के सेंट पॉल्स को-एजुकेशनल कॉलेज ने 43.0 अंकों के औसत स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद जापान के के. इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो ने 42.7 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि यूनाइटेड किंगडम के किंग्स कॉलेज स्कूल-विंबलडन ने 42.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। DAIS ने 40.8 अंकों के साथ नौवां स्थान हासिल किया। यह हांगकांग के HKCCCC लोगोस अकादमी से थोड़ा ही आगे रहा, जिसने 40.7 अंकों का औसत दर्ज किया और 10वें स्थान पर रही।
इस रैंकिंग में शामिल 10 स्कूलों में DAIS एकमात्र भारतीय संस्थान है। 40.8 अंकों के औसत के साथ, यह हांगकांग के सेंट स्टीफंस कॉलेज (जो आठवें स्थान पर है) से केवल 0.2 अंक पीछे है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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