'धर्मेंद्र प्रधान जी यह झूठ है' योगेन्द्र यादव का दावा- NCERT बुक में 2007 से ही आपातकाल का चैप्टर
जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद योगेंद्र यादव ने सरकार के उन दावों को झूठा करार दिया है जिसमें कहा जा रहा कि एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नयी पाठ्यपुस्तक में पहली बार आपातकाल (इमरजेंसी) विषय को शामिल किया गया है।
जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद योगेंद्र यादव ने सरकार के उन दावों को झूठा करार दिया है जिसमें कहा जा रहा कि एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नयी पाठ्यपुस्तक में पहली बार आपातकाल (इमरजेंसी) विषय को शामिल किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान जी यह झूठ है। NCERT की टेक्स्टबुक में 2007 से आपातकाल पर एक पूरा चैप्टर था। मैं इसे लिखने में शामिल था और यह सुनिश्चित करता था कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स से कड़वा सच छिपा न रहे।'
योगेन्द्र यादव ने अपने पोस्ट में एक लेख का लिंक भी शेयर किया है कि जिसमें उन्होंने वो कहानी बताई है कि कैसे कांग्रेस राज के दौरान स्कूल की टेक्स्टबुक में आपातकाल विषय को शामिल किया गया था।'
आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने गुरुवार को कहा था कि कक्षा नौ की पुरानी पाठ्यपुस्तक में आपातकाल का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में अब एक समर्पित खंड जोड़ा गया है। इस विषय को 2007 में तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन यह पहली बार है जब इसे 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी इस फैसले को सराहा था। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को काले कारनामों के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही किया है।
योगेन्द्र यादव का लेख में बड़ा दावा
यादव का दावा है कि 2007 में तत्कालीन NCERT निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार के नेतृत्व में जब किताबों का बदलाव हो रहा था, तब उन्हें और प्रो. सुहास पल्शीकर को कक्षा 9 से 12 तक की राजनीति विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें यह आज़ादी दी गई थी कि वे छात्रों से कोई भी असुविधाजनक सच्चाई न छिपाएं। उन्होंने 12वीं कक्षा की किताब "India Since Independence" के अध्याय 6 ("The Crisis of Democratic Order") में आपातकाल से जुड़ी हर वह बात लिखी, जिसे तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी शायद अगली पीढ़ियों से छिपाना चाहती थी। इसमें इंदिरा गांधी द्वारा अपने व्यक्तिगत संकट को राष्ट्रीय संकट में बदलना, मीडिया की आवाज दबाना और संजय गांधी का असंवैधानिक दबदबा जैसे विषय शामिल थे। यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस अध्याय या पूरी किताब का एक भी शब्द नहीं बदला गया और आपातकाल की सच्चाई आधिकारिक पाठ्यपुस्तक में शामिल हो गई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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