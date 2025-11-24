Hindustan Hindi News
Dharmendra Death : education life unknown facts from punjab schooling to bollywood heman legacy bio
Dharmendra Death : अदाकारी में लाजवाब, पढ़ाई में कैसे थे धर्मेंद्र? कहां तक ली थी तालीम

Dharmendra Death : अदाकारी में लाजवाब, पढ़ाई में कैसे थे धर्मेंद्र? कहां तक ली थी तालीम

संक्षेप:

Dharmendra Death : बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने आज 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। धर्मेंद्र ने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अमर पहचान बनाई।

Mon, 24 Nov 2025 04:15 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Dharmendra Death : बॉलीवुड के जांबाज ही-मैन धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कैमरे के सामने जितने दमदार, असल जिंदगी में उतने ही सादगीभरे शख्स थे। सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि वे पढ़ाई में कभी टॉपर नहीं रहे, लेकिन मेहनत और लगन ने उन्हें वो मुकाम दिया जो किसी किताब में नहीं मिलता। ‘सत्यकाम’ से लेकर ‘शोले’ तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने क्या तालीम हासिल की आइए जानते हैं...

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, फिर भी गांव की मिट्टी से जुड़ा स्वभाव और सादगी शुरुआत से ही उनका पहचान बन गई। उन्होंने बचपन साहनेवाल गांव में बिताया और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ललटन कलां में पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह कि जिस स्कूल में वे पढ़ते थे उसके हेडमास्टर उनके पिता ही थे।

धर्मेंद्र ने की थी दसवीं पूरी

धर्मेंद्र ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की उस समय इसे मैट्रिक कहा जाता था। 1952 में फगवाड़ा में उन्होंने मैट्रिक पास किया, जब पंजाब के सभी स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। हालांकि, दसवीं के बाद उनकी आगे की औपचारिक शिक्षा का कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। कागज पर भले पढ़ाई रुकी हो, मगर जिंदगी की किताब में असली सीख उनके सफर ने ही दी।

19 साल की उम्र में की थी शादी

मैट्रिक पूरी करने के कुछ साल बाद 1954 में उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की। इस शादी से दो बेटे- सनी देओल, बॉबी देओल और दो बेटियां- विजेता और अजीता हुए। बाद में मुंबई आने और फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह किया।

अदाकारी से दिलों में बनाई जगह

करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में उनकी फिल्म घायल को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कुछ हफ्ते पहले सांस संबंधी तकलीफ के चलते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उन्होंने सोमवार को अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ होगी, जिसमें वे अगस्‍त्या नंदा के दादा का किरदार निभाते नजर आएंगे।

धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सोमवार को दुख जताया और कहा कि उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है तथा उनकी विरासत युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र ने अपने दशकों लंबे शानदार करियर के दौरान कई यादगार फिल्में दीं। भारतीय सिनेमा की एक महान हस्ती के रूप में वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।’’

धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी की परिवार के प्रति संवेदानाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को धर्मेंद्र को एक प्रतिष्ठित फिल्मी शख्सियत और एक अद्भुत अभिनेता के रूप में याद करते हुए कहा कि उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी शख्सियत, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपने हर किरदार में आकर्षण और गहराई पैदा की।”

