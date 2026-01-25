Merit Rewards: धनबाद टॉपरों का जलवा, 26 जनवरी को 462 छात्रों को मिलेगा पुरस्कार

संक्षेप: Merit Rewards: मैट्रिक-इंटर प्री बोर्ड वन के बाद अब प्री बोर्ड टू तथा नौवीं व 11वीं कक्षा प्री बोर्ड के टॉपरों (प्रथम स्थान) को भी पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मान समारोह 26 जनवरी को तीन बजे न्यू टाउन हॉल में आयोजित होगा।

Merit Rewards: झारखंड के धनबाद जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए गणतंत्र दिवस का अवसर इस बार और भी खास होने जा रहा है। उपायुक्त (डीसी) आदित्य रंजन की अनूठी पहल पर, मैट्रिक और इंटर के प्री-बोर्ड-1 के बाद अब प्री-बोर्ड-2 के साथ-साथ नौवीं और 11वीं कक्षा के प्री-बोर्ड टॉपरों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मान समारोह 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे न्यू टाउन हॉल में आयोजित होगा।

462 टॉपरों का होगा सम्मान जिला प्रशासन की इस पहल के तहत जिले के लगभग 462 टॉपर छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिले के 150 शिक्षक भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद ने इस भव्य समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं।

पुरस्कार में क्या-क्या मिलेगा? पहली बार जिले में दो प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कर टॉपरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को पुरस्कार के रूप में ये वस्तुएं दी जाएंगी।

एक शानदार ब्लेजर

एक स्कूल बैग

एक पानी की बोतल

विशेष बात यह है कि यह पुरस्कार छात्रों को रजिस्ट्रेशन के समय ही प्रदान कर दिया जाएगा, ताकि सभी विजेता छात्र नया ब्लेजर पहनकर ही न्यू टाउन हॉल के कार्यक्रम में प्रवेश करें। इससे समारोह का नजारा बेहद अनुशासित और गरिमामय दिखेगा।

प्रखंडवार बैठने की व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अभिषेक झा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। न्यू टाउन हॉल के अंदर प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। छात्रों की सहायता और अनुशासन बनाए रखने के लिए हर प्रखंड के लिए शिक्षकों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

कमजोर छात्रों के लिए 'रिमेडियल क्लास' का निर्देश पुरस्कारों के साथ-साथ डीईओ ने शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी जोर दिया है। उन्होंने सभी हाईस्कूल और प्लस टू हेडमास्टरों को निर्देश दिया है कि:

जिन छात्रों का प्रदर्शन प्री-बोर्ड में कमजोर रहा है, उनके लिए 27 से 30 जनवरी तक रिमेडियल क्लास संचालित की जाएं।

इन कक्षाओं में प्री-बोर्ड टेस्ट के प्रश्नों के आधार पर छात्रों की समस्याओं को हल किया जाएगा।

मुख्य बोर्ड परीक्षाओं में अभी समय है, इसलिए इस समय का उपयोग छात्रों की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए किया जाए।