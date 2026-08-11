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UPSC : अहान ने फिर क्रैक किया CDS, बनेंगे सेना में लेफ्टिनेंट, बीते वर्ष SSB के दौरान हो गया था पिता का निधन

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, धनबाद
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झारखंड में धनबाद हीरापुर झारखंड मैदान के पास रहने वाले अहान सिंह का चयन सीडीएस में हुआ है। अहान को सीडीएस टू परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 189 प्राप्त हुआ है। उनकी सफलता से परिवार गदगद है।

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अहान अपने परिवार के साथ

झारखंड में धनबाद हीरापुर झारखंड मैदान के पास रहने वाले अहान सिंह का चयन सीडीएस में हुआ है। अहान को सीडीएस टू परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 189 प्राप्त हुआ है। उनकी सफलता से परिवार गदगद है। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अहान के पिता का दिसंबर 2025 में निधन हो गया। उस वक्त एसएसबी चयन प्रक्रिया को छोड़ उन्हें पिता के अंतिम संस्कार के लिए लौटना पड़ा था। कठिन परिस्थितियों में भी अहान ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर मेहनत की। मेहनत के दम डिफेंस में अधिकारी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अहान ने 10वीं तक की पढ़ाई हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल से तथा 12वीं की पढ़ाई सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम से की। स्नातक की पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली से पूरी की। आहान ने सफलता का श्रेय माता-पिता को दिया। बेटे की सफलता पर मां राखी सिंह समेत अन्य परिजन खुश हैं।

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सीडीएस में चयनित होकर अंकित बनेंगे सेना में लेफ्टिनेंट

यूपी में कौशाम्बी के सुजातपुर बमरौली गांव के अंकित द्विवेदी का चयन सीडीएस के माध्यम से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंकित सुभाष चंद्र द्विवेदी के पौत्र और स्व. अवधेश द्विवेदी के पुत्र हैं। अंकित के पिता भी सेना में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान बीमारी के चलते कई वर्ष पहले उनका निधन हो गया था। इसके बाद से ही अंकित ने सेना में अधिकारी बनने का सपना संजोया था। पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने अपना सपना साकार किया। अंकित की ट्रेनिंग एक अक्टूबर से चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में शुरू होगी।

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सीडीएस के महिला वर्ग में शहर की विरूपाक्षी ने पाई 9वीं रैंक

कानपुर डीबीएस कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की छात्रा विरूपाक्षी पांडेय ने संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में आल इंडिया 9वीं रैंक प्राप्त की है। विरूपाक्षी एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा है।संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से घोषित परिणामों में विरूपाक्षी का चयन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए-महिला) के लिए हुआ है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से पूरे महाविद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। विरूपाक्षी ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता, अर्थशास्त्र विभाग और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार मिश्रा के उत्कृष्ट मार्गदर्शन को दिया। विरूपाक्षी ने बताया कि प्राचार्य के कुशल निर्देशन में कॉलेज परिसर में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रही कक्षाओं ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी मदद की है।

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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