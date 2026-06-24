CUET Topper: सीयूईटी टॉपर देवीना इस कॉलेज में लेना चाहती हैं एडमिशन, जानें उनका पसंदीदा कोर्स
CUET Topper Devina Gahlot: देश भर में पहली रैंक हासिल कर सीयूईटी यूजी टॉप करने वाली देवीना गहलोत अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं।
CUET UG Topper 2026 Devina Gahlot: देश की सबसे बड़ी और कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी (CUET UG 2026) के नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में एडमिशन की होड़ मची हुई है। इस परीक्षा में शामिल हुए लगभग 11.64 लाख परीक्षार्थियों को पीछे छोड़ते हुए देवीना ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत की बेटी देवीना ने 1250 में से 1232.19 अंकों का स्कोर हासिल किया है। इस बंपर सफलता के बाद देवीना ने साफ कर दिया है कि उनकी नजरें अब दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College) पर टिकी हुई हैं।
किस कोर्स में देवीना लेना चाहती हैं एडमिशन?
देवीना लिटरेचर में गहरी रुचि रखती हैं और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स (B.A. English Honours) की पढ़ाई करना चाहती हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भारत के सबसे पुराने और बेहतरीन कॉलेजों में से एक है, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। सेंट स्टीफेंस में अलग-अलग कोर्सेज की सालाना फीस अलग-अलग होती है। इसके अलावा हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को अतिरिक्त शुल्क देना होता है।
बिना कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी से किया कमाल
आजकल जहां बड़ी-बड़ी परीक्षाओं को पास करने के लिए छात्र महंगे कोचिंग इंस्टिट्यूट्स का सहारा लेते हैं, वहीं देवीना ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया है। अपनी तैयारी का सीक्रेट शेयर करते हुए उन्होंने बताया, "सीयूईटी के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ NCERT की किताबों को अच्छी तरह पढ़ा, हर लाइन को गहराई से समझा और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों (PYQ) को हल किया। बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी तैयारी ही मेरी इस सफलता की असली नींव बनी।
अब आगे क्या? यूनिवर्सिटी लेवल पर शुरू होगी काउंसिलिंग
सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद एनटीए की भूमिका समाप्त हो जाती है। एनटीए कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग आयोजित नहीं करता। अब छात्रों को उन अलग-अलग विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां वे एडमिशन लेना चाहते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) का CSAS पोर्टल: डीयू में एडमिशन के लिए छात्रों को 'कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम' (CSAS) पोर्टल पर जाना होगा। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।
चरण 1: डीयू सीएसएएस पोर्टल पर बुनियादी जानकारी भरकर पंजीकरण करना।
चरण 2: अपने सीयूईटी स्कोर के आधार पर कॉलेजों और कोर्सेज की प्राथमिकताएं भरना। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है, छात्रों को अपने स्कोर के अनुसार कॉलेजों की लिस्ट चुननी चाहिए।
चरण 3: डीयू मेरिट लिस्ट जारी करेगा और छात्रों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सीटें अलॉट की जाएंगी। सीट मिलने पर ऑनलाइन फीस जमा कर एडमिशन कन्फर्म करना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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