IAS Devangi Meena: 3 बार प्रीलिम्स में फेल, रिश्तेदारों ने मारे ताने... देवंगी मीणा ने ऐसे UPSC में गाड़े झंडे
IAS Devangi Meena: लगातार तीन बार प्रीलिम्स में असफलता झेलने के बाद भी देवंगी मीणा ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी गलतियों को सुधारकर और सही रणनीति के साथ उन्होंने यूपीएससी में 236वीं रैंक हासिल की।
IAS Devangi Meena: जिंदगी में जब लगातार नाकामी का सामना करना पड़े तो अच्छे-अच्छों का हौसला डगमगा जाता है। खासकर तब जब आपने बचपन से सिर्फ सफलता का स्वाद चखा हो। मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली देवंगी मीणा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा टॉपर्स की फेहरिस्त में शामिल रहने वाली देवंगी के सामने जब यूपीएससी के शुरुआती दौर में नाकामियों का पहाड़ टूटा तो रिश्तेदारों ने भी ताने देने शुरू कर दिए। लेकिन देवंगी ने हार मानने के बजाय खुद को समझा, कमियों पर काम किया और आखिरकार 236वीं ऑल इंडिया रैंक लाकर अपनी कामयाबी का परचम लहराया।
साइंस छोड़कर चुना भूगोल का रास्ता
देवंगी की परवरिश नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएपएल) की टाउनशिप में हुई, जहां उनके पिता कार्यरत थे। DPS NFL विजयपुर से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषय चुने। होनहार छात्र होने के नाते पारंपरिक रास्ता इंजीनियरिंग का था, लेकिन देवंगी को अहसास हो चुका था कि उनकी मंजिल यह नहीं है। उन्होंने लीक से हटकर फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस से ज्योग्राफी ऑनर्स किया और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले ही साल में उन्होंने NET-JRF क्वालीफाई कर लिया। अकादमिक क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में सिविल सर्विसेज की चाहत अब भी जिंदा थी।
जब लगातार तीन बार टूटा प्रीलिम्स का सपना
साल 2020 में देवंगी ने पहली बार यूपीएससी का इम्तिहान दिया। नतीजा प्रीलिम्स में असफलता। दूसरा प्रयास दिया, फिर वही नतीजा। तीसरे प्रयास में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिस लड़की ने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा था, उसके लिए लगातार तीन बार प्रीलिम्स न निकाल पाना बेहद दर्दनाक था। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यहां तक कि उनके माता-पिता से भी कहा जाने लगा कि स्कूल के टॉपर्स अक्सर आगे जाकर फ्लॉप हो जाते हैं। इस बारे में इंडियन मास्टरमाइंड से बातचीत में देवंगी मीणा बताती हैं, "यह शायद मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं किसी परीक्षा में फेल हुई थी। लोगों का रवैया बदल जाता है, वे एक परीक्षा के आधार पर आपकी पूरी काबिलियत को आंकने लगते हैं।"
6 महीने थीं पढ़ाई से दूर
2023 में तीसरी बार फेल होने के बाद देवंगी ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसकी हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। उन्होंने पूरे 6 महीने तक किताबों को छुआ तक नहीं। मई से लेकर दिसंबर तक पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। यह ब्रेक पढ़ाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद का गहराई से विश्लेषण करने के लिए था। जब उन्होंने शांत दिमाग से सोचा, तो सच सामने आया। दिक्कत उनकी तैयारी या ज्ञान में नहीं थी, बल्कि असली समस्या थी इम्तिहान के हॉल में होने वाली घबराहट। मॉक टेस्ट में उनका प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता था, लेकिन मुख्य परीक्षा के दिन भारी दबाव उन पर हावी हो जाता था।
घबराहट को ऐसे बनाया अपनी ताकत
कमजोरी समझ आते ही देवंगी ने उस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी डेली टेस्ट सीरीज जॉइन की जहां हर रोज अभ्यर्थियों को परीक्षा के माहौल में टेस्ट देना होता था और शाम को रैंक जारी की जाती थी। हर रोज परीक्षा के तनाव से गुजरते-गुजरते उनका डर गायब हो गया। अब इम्तिहान का हॉल उन्हें अपना जाना-पहचाना कमरा लगने लगा। इसका असर अगली ही कोशिश में साफ दिखा। 2024 के प्रयास में कटऑफ से लगभग 20 नंबर ज्यादा लाते हुए उन्होंने 108 मार्क्स के साथ प्रीलिम्स निकाला। 2025 के प्रयास एक बार फिर कटऑफ से 10 नंबर ज्यादा लाते हुए 102 मार्क्स हासिल किए।
ICAS से IAS तक का शानदार सफर
चौथे प्रयास में प्रीलिम्स का चक्रव्यूह तोड़ते हुए देवंगी ने मेन्स और इंटरव्यू भी पास किया और उनका चयन इंडियन सिविल एकाउंट्स सर्विस (ICAS) में हो गया। नौकरी की ट्रेनिंग के साथ उन्होंने एक आखिरी बार यूपीएससी देने का फैसला किया। पिछली बार मेन्स में जीएस का स्कोर 441 अंक था, जो काफी मजबूत था। कमी सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल में थी, जहां उन्हें 223 नंबर मिले थे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और इस बार उनके ऑप्शनल का स्कोर उछलकर 286 मार्क्स हो गया। इसी शानदार छलांग की बदौलत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उन्होंने AIR 236 हासिल की, जिससे उनका आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव