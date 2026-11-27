IIM से पढ़ाई, एआई के जरिए सोशल मीडिया पर किया धमाल; कौन हैं देसी बैटमैन बनाने वाले सुजल जैसवार
सुजल जैसवार के देसी बैटमैन ने इंस्टाग्राम पर धूम मचा दी है। भैंस की सवारी और साजन साजन गाने के साथ बैटमैन गांव की गलियों में अपराधियों से जूझता है। आखिर इसके पीछे कौन हैं, आइए जानते हैं।
इंस्टाग्राम खोलिए और अगर स्क्रीन पर काला नकाबपोश भैंस की पीठ पर बैठा दिख जाए तो चौंकिए मत। यह आपका फोन नहीं हैगोथम का रखवाला खुद अपना शहर छोड़कर हमारे गांव की गलियों में उतर आया है। हाथ में दातून है। पीछे माधुरी दीक्षित का गाना बज रहा है। और करोड़ों लोग यह सब देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पर इन दिनों देसी बैटमैन का जलवा है। वीडियो में वह कभी बाजार में घूमता है तो कभी गांव की पगडंडी पर। उसकी सवारी बैटमोबिल नहीं बल्कि एक भैंस है। लोग मजाक में इसे भैंसमोबिल कह रहे हैं।
इन वीडियो की सबसे खास बात इनका संगीत है। साल 1999 की फिल्म आरजू का गाना साजन साजन तेरी दुल्हन हर क्लिप में बजता है। यह गाना माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। पच्चीस साल से ज्यादा पुराना यह नगमा अब नई पीढ़ी की रील्स में फिर जिंदा हो गया है। संगीतकार अनू मलिक ने भी इस पर टिप्पणी की। उनका कहना था कि अच्छा गाना कभी बूढ़ा नहीं होता।
एक वीडियो ने बदल दिया खेल
सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो में बैटमैन रेलवे ट्रैक के पास दातून करता नजर आता है। तभी उसे पता चलता है कि एक बच्चे को अगवा कर लिया गया है। बस फिर क्या। वह भैंस पर चढ़ता है और जोकर का पीछा शुरू कर देता है। कहानी सीधी है। अंदाज निराला है। यही बात लोगों के दिल में उतर गई। देखते ही देखते दूसरे क्रिएटर्स भी इसी गाने पर अपने बैटमैन एडिट बनाने लगे। सुपरहीरो ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो की बाढ़ आ गई। एक देसी मजाक अब पूरा ट्रेंड बन चुका है।
कौन हैं इसके पीछे
इस पूरे खेल के पीछे हैं महाराष्ट्र के सुजल जैसवार। वह फिल्ममेकर हैं और डिजिटल क्रिएटर भी। एआई जनरलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की गिनती सात लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। सुजल ने आईआईएम रांची से पांच साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। यह पढ़ाई 2021 से 2026 के बीच पूरी हुई। मगर मन हमेशा कैमरे में रमता था। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें फिल्में और विज्ञापन बनाना पसंद था। नवंबर 2022 में उन्होंने आईआईएम कलकत्ता की नेशनल ऐड मेकिंग प्रतियोगिता जीती। फरवरी 2025 में आईआईएम लखनऊ के मैनफेस्ट वर्चस्वा में शॉर्ट फिल्म और व्लॉग मुकाबले में उन्हें दूसरा स्थान मिला। मार्च 2023 में दोस्त ललित कृष्णा के साथ उन्होंने न्यूडेन प्रोडक्शंस शुरू किया। यह कंपनी विज्ञापन और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ब्रांड की कहानियां भी गढ़ती है। पढ़ाई खत्म हुई तो वह बेंगलुरु चले गए। मई से नवंबर 2026 तक उन्होंने हाउस ऑफ एडटेक में एआई जनरलिस्ट की नौकरी की।
क्या सब कुछ एआई का कमाल है
नहीं। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बहुत लोग मान बैठे हैं कि ये वीडियो पूरी तरह मशीन ने बनाए हैं। सुजल इस बात से इनकार करते हैं। वह पहले कम बजट में असली फुटेज शूट करते हैं। उसके बाद एआई टूल्स की मदद से विजुअल इफेक्ट्स लगाते हैं। कंपोजिटिंग होती है। साउंड डिजाइन और कलर का काम भी इन्हीं औजारों से निपटता है। यानी सोच इंसान की है। मेहनत इंसान की है। एआई बस हाथ बंटाता है। खर्च की बात सुनकर तो लोग दंग रह जाते हैं। एक एपिसोड बनाने में करीब 2500 से 5000 रुपये लगते हैं। हॉलीवुड में जिस दृश्य पर करोड़ों फुंक जाते हैं वही यहां कुछ हजार में तैयार हो रहा है।
क्यों भा रहा है लोगों को
वजह सीधी है। बैटमैन को हम सब जानते हैं। वह गंभीर रहता है। अंधेरे में घूमता है। कम बोलता है। अब उसी किरदार को चाय की टपरी और रिक्शे के बीच खड़ा कर दीजिए। हंसी अपने आप फूट पड़ती है। अपनी गली का माहौल जब किसी बड़े सुपरहीरो के साथ दिखता है तो अपनापन लगता है। सुजल ने साबित कर दिया है कि बड़ा बजट हमेशा जरूरी नहीं। एक अच्छा आइडिया और थोड़ी सी हिम्मत काफी है। गोथम की रात अब गांव की सुबह में बदल चुकी है। और भैंस पर बैठा बैटमैन सबका चहेता बन गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव