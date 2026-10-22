7वीं और 10वीं पास वालों को वर्दी पहनने का मौका, होम गार्ड के 772 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर
देवघर होम गार्ड भर्ती 2026 में 772 पदों के लिए आवेदन 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक चलेंगे। 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार recruitment.jharkhand.gov.in पर आवेदन करें।
वर्दी पहनकर समाज की सेवा करने का सपना देखने वालों के लिए घड़ी तेजी से भाग रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है और हाथ में सिर्फ चार दिन बचे हैं। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने देवघर जिले में 772 गृह रक्षक यानी होम गार्ड के पदों पर भर्ती निकाली है। फॉर्म भरने का समय 26 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक है। विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत कुल 772 पद निकले हैं। इनमें 635 ग्रामीण और 137 शहरी पद हैं। ग्रामीण पद जिले के दस प्रखंडों में बंटे हैं। सबसे ज्यादा 104 पद सेनारायडीह में हैं। मारगोमुंडा में 98 और मोहनपुर में 78 पद हैं। देवघर सदर में 64 और करौं में 65 पद रखे गए हैं। शहरी पदों में देवघर शहर के लिए 82 और मधुपुर शहर के लिए 55 सीटें हैं। आधे पद महिलाओं के लिए तय हैं। इनमें से पांच फीसदी पद तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को मिलेंगे। शहरी श्रेणी में आधे पद तकनीकी हुनर वाले उम्मीदवारों के लिए अलग रखे गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रामीण पद के लिए 7वीं पास होना काफी है। शहरी पद के लिए मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है। एक बात का खास ध्यान रखें। ग्रामीण पद के लिए उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। शहरी पद के लिए देवघर जिले के शहरी इलाके का सामान्य निवासी होना जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र खुद सत्यापित करके लगाना होगा। शहरी तकनीकी श्रेणी में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, कुक, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर जैसे हुनरमंद लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम अधिकारी का जारी तकनीकी प्रमाण पत्र चाहिए।
शारीरिक माप
सामान्य, ओबीसी और बीसी वर्ग के पुरुषों की ऊंचाई कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 79 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी और एससी वर्ग के पुरुषों के लिए ऊंचाई 157 और सीना 76 सेंटीमीटर तय है। महिलाओं की ऊंचाई कम से कम 148 सेंटीमीटर रखी गई है। छूट लेने वालों को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा।
आवेदन शुल्क
फीस सिर्फ 100 रुपये है। इसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से जमा करना होगा। फीस जमा होने के बाद ही आवेदन को पक्का माना जाएगा।
यह नौकरी नहीं स्वैच्छिक सेवा है
भर्ती निकलते ही सबसे ज्यादा गलतफहमी इसी बात को लेकर फैलती है। अधिसूचना में साफ लिखा है कि होम गार्ड बनना सरकारी नौकरी नहीं है। यह रोजी-रोटी का साधन भी नहीं है। गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। इसमें कोई तय मासिक वेतन नहीं मिलता। जितने दिन ड्यूटी पर तैनाती होती है उतने दिन का भत्ता सरकारी दर से मिलता है। इसलिए वही लोग फॉर्म भरें जो इस भावना से देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं।
कैसे होगा चयन
सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें एक मील की दौड़ और ऊंची कूद शामिल है। लंबी कूद और गोला फेंक भी होगा। पुरुषों को एक मील पांच मिनट के भीतर पूरा करने पर पूरे 20 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए यह सीमा आठ मिनट है। इसमें पास होने वालों की हिंदी लेखन परीक्षा होगी। ग्रामीण उम्मीदवारों का स्तर 7वीं का और शहरी उम्मीदवारों का 10वीं का रहेगा। पूर्णांक 100 है और पास होने के लिए 30 अंक चाहिए। तकनीकी श्रेणी के शहरी उम्मीदवारों को इसके बाद तकनीकी कौशल परीक्षा भी देनी होगी। इसके बाद मेरिट सूची बनेगी। फिर दस्तावेजों की जांच होगी। मेडिकल जांच और पुलिस सत्यापन भी होगा। चुने गए लोगों को रांची मुख्यालय के आदेश पर बुनियादी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर नामांकन प्रमाण पत्र जारी होगा। खेल में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पदक जीतने वालों को अलग से बोनस अंक भी मिलेंगे।
ऐसे भरें फॉर्म
आवेदन recruitment.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन करना है। ग्रामीण और शहरी पदों के फॉर्म अलग हैं। सही फॉर्म चुनें। सारी जानकारी पूरी भरें। हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे किसी एक पहचान पत्र का ब्योरा दें। आखिर में फीस भरकर फॉर्म जमा करें। एक उम्मीदवार सिर्फ एक आवेदन कर सकता है और सिर्फ एक प्रखंड या शहरी क्षेत्र चुन सकता है। नियम तोड़ने पर किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। सारे प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से पहले के बने होने चाहिए और स्वयं सत्यापित होने चाहिए। गलत जानकारी देने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। शारीरिक परीक्षा की तारीख और जगह की घोषणा अखबारों और देवघर की सरकारी वेबसाइट deoghar.nic.in पर बाद में होगी। अंतिम तारीख का इंतजार न करें। आखिरी दिन वेबसाइट धीमी पड़ सकती है और कागजात की गड़बड़ी सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव