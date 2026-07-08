DU में बड़ा बदलाव: बंद होंगे ये 6 कोर्स, शुरू होंगे नए और ज्यादा डिमांड वाले प्रोग्राम

यह पूरा मामला इस साल यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई एक समीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा है। 2022 में CUET के जरिए UG एडमिशन शुरू होने के बाद कई कॉलेजों में कुछ कोर्सों की सीटें लगातार खाली रह रही थीं। इसी को देखते हुए छात्रों की पसंद वाले कोर्स शुरू करने का फैसला किया था।

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में इस समय अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन चल रहे हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी 6 कोर्स को बंद करने की तैयारी में हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज (CVS) के शिक्षकों ने कॉलेज के 6 स्नातक (UG) कोर्स बंद करने के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। 26 जून को कॉलेज के कॉमर्स विभाग की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव के अनुसार, बीए (वोकेशनल स्टडीज) के पांच कोर्स- ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस, मटेरियल्स मैनेजमेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और इंश्योरेंस मैनेजमेंट को बंद किया जा सकता है।

नए इंटरडिसिप्लिनरी बीए प्रोग्राम शुरू करने की योजना इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जगह नए इंटरडिसिप्लिनरी (बहुविषयक) बीए प्रोग्राम शुरू करने की योजना है। इनमें कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के साथ कंप्यूटर साइंस, हिंदी के साथ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स और हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर्स शामिल हैं। हालांकि कॉमर्स विभाग के सभी शिक्षकों ने इस प्रस्ताव का एकमत से विरोध किया। उन्होंने फैसला किया कि वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति, डीन ऑफ एकेडमिक्स और डीन ऑफ एडमिशन को पत्र लिखकर मौजूदा बीए (वोकेशनल स्टडीज) कोर्स जारी रखने की मांग करेंगे। यह प्रस्ताव कॉलेज की स्टाफ काउंसिल और गवर्निंग बॉडी के पहले लिए गए फैसलों के बाद सामने आया है।

सीटों की संख्या में बढ़ोतरी 7 फरवरी की गवर्निंग बॉडी की बैठक के मिनट्स के अनुसार, कॉलेज ने बीए (वोकेशनल स्टडीज) इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (MOM) कोर्स को बंद करने का फैसला किया था। इस कोर्स में 111 सीटें स्वीकृत थीं। कॉलेज की योजना थी कि इन सीटों का इस्तेमाल दूसरे कोर्सों में किया जाए। इसके तहत बीकॉम (ऑनर्स) का एक नया सेक्शन शुरू कर 60 सीटें बढ़ाई जाएं, जबकि बीए (ऑनर्स) इंग्लिश, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (MOM) कोर्स का उद्देश्य छात्रों को ऑफिस मैनेजमेंट, अलग-अलग प्रकार के आधिकारिक पत्राचार, प्रभावी संवाद, प्रेजेंटेशन स्किल और रिपोर्ट तैयार करने का प्रशिक्षण देना है।

क्यों लिया गया ये फैसला दरअसल, यह पूरा मामला इस साल यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई एक समीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा है। 2022 में CUET के जरिए UG एडमिशन शुरू होने के बाद कई कॉलेजों में कुछ कोर्सों की सीटें लगातार खाली रह रही थीं। इसी को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य ऐसे कम मांग वाले बीए कोर्सों, खासकर ऑफ-कैंपस कॉलेजों में चल रहे प्रोग्रामों की समीक्षा करना और उनकी जगह छात्रों की पसंद वाले कोर्स शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करना था।

डिमांडिंग कोर्स होंगे शुरू समिति ने सुझाव दिया कि जिन कोर्स कॉम्बिनेशन में छात्रों की रुचि लगातार कम है, उनकी समीक्षा की जाए। ऐसे कम लोकप्रिय विषयों को छात्रों की ज्यादा पसंद वाले विषयों के साथ जोड़कर नए कोर्स शुरू किए जा सकते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि कॉमर्स सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीम बना हुआ है। बीकॉम और बीकॉम (ऑनर्स) हर साल सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्नातक कोर्सों में शामिल रहते हैं और CSAS के दौरान इन्हें लाखों छात्रों की प्राथमिकता मिलती है। इसके बाद बीए (ऑनर्स) इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी जैसे कोर्स सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। वहीं, बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कोर्सों में शामिल है, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं।

वहीं, 26 जून को हुई कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज (CVS) की फैकल्टी बैठक में शिक्षकों ने कहा कि मौजूदा वोकेशनल कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की भावना और उद्देश्यों के अनुरूप हैं। उनका कहना है कि ये कोर्स बहुविषयक (इंटरडिसिप्लिनरी), कौशल आधारित (स्किल-ओरिएंटेड) हैं और छात्रों की रोजगार क्षमता (Employability) बढ़ाने में मदद करते हैं।

क्या पड़ेगा प्रभाव शिक्षकों ने यह भी आशंका जताई कि यदि प्रस्तावित बदलाव लागू किए गए, तो विभाग में पढ़ाई का कार्यभार कम हो जाएगा, जिससे करीब 8 से 10 शिक्षकों के पद प्रभावित या समाप्त हो सकते हैं।