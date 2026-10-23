डीयू में पहली बार, जिस साल पास उस वर्ष में ही मिलेगी डिग्री, अमित शाह होंगे कन्वोकेशन चीफ गेस्ट
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि डीयू के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को पासिंग ईयर में ही डिग्री मिलेगी। छात्रों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि डीयू के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को पासिंग ईयर में ही डिग्री मिलेगी। छात्रों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। डीयू का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
कुलपति प्रो. सिंह ने बताया कि डीयू में यह पहला अवसर है जब विद्यार्थियों को उसी वर्ष डिग्री प्रदान की जाएगी, जिस वर्ष उन्होंने अपनी डिग्री पूर्ण की है। अक्सर विद्यार्थियों को विदेश में आगे की पढ़ाई या नौकरी में जाने के लिए उसी वर्ष डिग्री की जरूरत पड़ती है। ऐसे में छात्रों की सुविधा के लिए उसी वर्ष डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कुलपति ने बताया कि इस बार 85 हजार 231 स्नातक और सात हजार 235 परास्नातक विद्यार्थियों सहित 400 से अधिक पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 163 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, एक विद्यार्थी को सिल्वर मेडल और 34 विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
डीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे शाह
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का 103वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को आयोजित होगा। विश्वविद्यालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
डीटीयू में 7896 को मिली डिग्रियां
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 12वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2024-25 व 2025-26 के सात हजार 896 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के सूद ने विद्यार्थियों से भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने और देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के वीडियो संदेश में दिखाए गए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी