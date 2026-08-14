दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का ऐलान, 18 सितंबर को होगा मतदान; जानें कब तक होंगे नामांकन
DUSU चुनाव के लिए नामांकन पत्रों के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और शपथपत्र जमा करना होगा। पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। वहीं केंद्रीय परिषद के सदस्यों के नामांकन संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान में जमा किए जाएंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी। चलिए जानते हैं कि छात्रसंघ चुनाव का पूरा शेड्यूल।
नामांकन प्रक्रिया
डूसू के पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। इसी दिन दोपहर 3:15 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम छह बजे तक वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक है। इसी दिन शाम पांच बजे अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी।
बता दें कि इस चुनाव में DUSU पदाधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद के लिए भी मतदान होने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं की नजरें चुनावी प्रक्रिया पर रहेंगी। चुनाव की तारीख सामने आने के साथ ही छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां भी तेज होने की उम्मीद है।
मतदान का समय
दिल्ली विश्वविद्याल छात्रसंघ चुनाव का मतदान 18 सितंबर को दो पालियों में होगा। दिन की कक्षाओं के छात्रों के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर एक बजे तक और शाम की कक्षाओं के छात्रों के लिए दोपहर तीन बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा।
19 को होंगी वोटों की गिनती
इसके बाद शनिवार (19 सितंबर) को वोटों की गिनती की जाएगी और शाम तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल, चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बड़े-बड़े छात्र संगठनों से लेकर इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है।
चुनाव में नियमों का पालन
DUSU चुनाव के लिए नामांकन पत्रों के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और शपथपत्र जमा करना होगा। पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। वहीं केंद्रीय परिषद के सदस्यों के नामांकन संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान में जमा किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय ने चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की लिंगदोह समिति की सिफारिशों, डूसू संविधान और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण से संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश, दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एनजीटी के आदेश भी लागू होंगे।
किन छात्र संगठनों के बीच मुकाबला
डीयू छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई संगठनों के बीच हमेशा ही टक्कर रहती है। इसके अलावा कई छात्र निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतरते हैं लेकिन मुकाबला दो संगठनों के बीच ही रहता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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