DU के छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, 22 जुलाई तक करें आवेदन; लाखों में होगी सैलरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल प्लेसमेंट सेल (CPC) ने छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप के तीन नए अवसरों की घोषणा की है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़ी खबर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल प्लेसमेंट सेल (CPC) ने छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप के तीन नए अवसरों की घोषणा की है। ये मौके AddVals Advisory Services, प्लैनेट स्पार्क और 19M Academy के सहयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीनों अवसरों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 तय की गई है।

एडवाल्स एडवाइजरी सर्विसेस में नौकरी का मौका सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने एडवाल्स एडवाइजरी सर्विसेज में असोसिएट- रिस्क एडवाइजरी एंड फॉरेंसिक पद पर फुल-टाइम नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली और गुरुग्राम में होगी। इस पद के लिए 3 लाख रुपये सालाना (CTC) का पैकेज दिया जाएगा।

जारी नोटिस के अनुसार, एडवाल्स एडवाइजरी सर्विसेज एक सलाहकार कंपनी है, जो रिस्क एडवाइजरी, फॉरेंसिक जांच, इंटरनल ऑडिट, रेगुलेटरी कंप्लायंस और फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसी सेवाएं प्रदान करती है।

क्या होगा काम इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को रिस्क असेसमेंट (जोखिम का आकलन), धोखाधड़ी (Fraud) की जांच और फॉरेंसिक रिव्यू जैसे कार्यों में सहयोग करना होगा। इसके अलावा उन्हें वित्तीय आंकड़ों और बिजनेस प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर संभावित जोखिमों और कमियों की पहचान करनी होगी। उम्मीदवार रेगुलेटरी कंप्लायंस, ड्यू डिलिजेंस से जुड़े कार्यों, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न टीमों के साथ मिलकर भी काम करेंगे।

बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक और कंप्लायंस जैसे क्षेत्रों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। उन्हें अलग-अलग उद्योगों की वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने, अनुभवी पेशेवरों से सीखने और बेहतर कार्य संस्कृति में अपने कौशल को विकसित करने का अवसर भी मिलेगा।

यह अवसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित बीकॉम, बीए (इकोनॉमिक्स) और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए उपलब्ध है। इच्छुक छात्र 22 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

प्लेनेट स्पार्क में बिजनेस डेवलपमेंट काउंसलर की नौकरी सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने प्लेनेट स्पार्क में बिजनेस डेवलेपमेंट काउंसलर पद के लिए भी भर्ती निकाली है। यह फुल-टाइम जॉब है और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति गुरुग्राम में होगी।

सैलरी स्ट्रक्चर इस प्रकार है:

ट्रेनिंग के दौरान: ₹21,428 प्रति माह स्टाइपेंड के साथ इंसेंटिव।

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद: ₹4.1 लाख सालाना (फिक्स्ड) + ₹2.4 लाख तक वैरिएबल पे।

इंटरनेशनल ट्रैक: ₹4.8 लाख सालाना (फिक्स्ड) + ₹2.4 लाख तक वैरिएबल पे।

मुख्य जिम्मेदारियां:

छात्रों और उनके अभिभावकों को प्लेनेट स्पार्क के कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम की जानकारी देना।

छात्रों की जरूरत के अनुसार सही कोर्स चुनने में मदद करना।

एडमिशन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करना।

नोटिस के मुताबिक, PlanetSpark एक तेजी से बढ़ती वैश्विक एडटेक कंपनी है, जहां कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अनुभवी मेंटर्स का मार्गदर्शन, आकर्षक इंसेंटिव और अंतरराष्ट्रीय भूमिका में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

यह अवसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और PhD छात्रों के लिए उपलब्ध है।

19M अकेडमी में वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप 19M Academy ने बिजनेस डेवलेपमेंट एसोसिएट पद के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) इंटर्नशिप निकाली है। इस इंटर्नशिप के साथ Pre-Placement Offer (PPO) यानी अच्छा प्रदर्शन करने पर स्थायी नौकरी का अवसर भी मिलेगा।

इंटर्नशिप और सैलरी:

इंटर्नशिप अवधि: 6 महीने

स्टाइपेंड: ₹15,000 प्रति माह

प्रदर्शन के आधार पर ₹10,000 प्रति माह तक अतिरिक्त इंसेंटिव

इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी होने पर ₹4 लाख से ₹6 लाख सालाना की नौकरी मिलने का मौका।

मुख्य जिम्मेदारियां: संभावित छात्रों से संपर्क करना और उनकी जरूरतों को समझना।

19M Academy के कोर्स की जानकारी देना।

एडमिशन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सहायता करना।

नियमित फॉलो-अप कर अच्छे संबंध बनाए रखना।

तय मासिक लक्ष्यों (Targets) को पूरा करना।