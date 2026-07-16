DU Admission: तनाव दूर करने में हिट हुआ DU का 'साइंस ऑफ हैप्पीनेस' कोर्स, 2000 से ज्यादा छात्रों ने लिया एडमिशन
DU 'Science of Happiness' Course: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स 'साइंस ऑफ हैप्पीनेस' को छात्रों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। पिछले दो वर्षों में 2000 से अधिक छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
DU 'Science of Happiness' Course: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, करियर की चिंता और पढ़ाई के बढ़ते प्रेशर के बीच युवा अक्सर मेंटल स्ट्रेस और एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे दौर में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए एक बेहद अनोखी पहल की है। डीयू द्वारा शुरू किए गए ‘साइंस ऑफ हैप्पीनेस’ कोर्स को छात्रों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस कोर्स में 2,000 से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो यह साबित करता है कि आज के युवा किताबी ज्ञान के साथ-साथ अपने मेंटल हेल्थ और आंतरिक शांति को कितना महत्व दे रहे हैं।
क्या है यह कोर्स और क्यों है इतना खास?
यह कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैल्यू एडेड कोर्सेज (VAC) के तहत 'हैप्पीनेस पोडियम' के तहत चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में पॉजीटिव रहने और विपरीत परिस्थितियों में भी दिमागी संतुलन बनाए रखने के तरीके सिखाना है। यह कोर्स मुख्य रूप से 'खुशी के पांच स्तंभों' पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
सकारात्मक भावनाएं: मन में अच्छे विचार लाना और नेगिटिविटी से दूर रहना।
आत्म-साक्षात्कार और जुड़ाव (Engagement): अपने भीतर की खूबियों को पहचानना और समाज व परिवार से मजबूत भावनात्मक रिश्ता बनाना।
रिश्तों में मजबूती: दोस्तों और सहपाठियों के साथ आपसी समझ व तालमेल बढ़ाना।
अर्थपूर्ण जीवन: अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और जीवन जीने का सही उद्देश्य समझना।
उपलब्धि का अहसास: छोटी-छोटी सफलताओं पर भी खुशी मनाना और आत्मविश्वास बढ़ाना।
पांच प्रमुख कॉलेजों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट
इस कोर्स की लोकप्रियता को देखते हुए इसे शुरुआती तौर पर डीयू के पांच प्रमुख महिला कॉलेजों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। इन कॉलेजों में लेडी श्री राम कॉलेज (LSR), गार्गी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज (IP College), मिरांडा हाउस और दौलत राम कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों की छात्राओं में इस कोर्स को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं होती, बल्कि माइंडफुलनेस, मेडीटेशन, ग्रुप एक्टिविटीज और ओपन डिस्कशन के जरिए छात्रों को खुद को खुश रखने की ट्रेनिंग दी जाती है।
सफलता को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की योजना
ग्रेजुएशन (UG) लेवल पर इस कोर्स को मिली शानदार सफलता से, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन अब इसके दायरे को और बड़ा करने पर विचार कर रहा है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, छात्रों के बीच इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब आगामी सत्रों में 'साइंस ऑफ हैप्पीनेस' को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) और रिसर्च (Ph.D.) के लेवल पर भी एक पूर्ण विषय या डिप्लोमा के रूप में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
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