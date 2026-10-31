ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका, डीयू में निकली 215 असिस्टेंट पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय असिस्टेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 19 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन? दिल्ली विश्वविद्यालय असिस्टेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 19 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यदि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि बाद की तारीख निकलती है, तो वही अंतिम तारीख मानी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भर्ती विज्ञापन संख्या R&P/325/2026 के तहत निकाली है। इस भर्ती के जरिए अलग-अलग श्रेणियों में कुल 215 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास जूनियर असिस्टेंट या उसके समान पद पर कम से कम दो साल काम करने का अनुभव होना जरूरी है।

यह अनुभव किसी विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थान, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या स्वायत्त संस्था का होना चाहिए। प्रतिष्ठित निजी कंपनियों और कॉरपोरेट बैंकों का अनुभव भी मान्य होगा, लेकिन उनका सालाना टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ रुपये होना चाहिए।

इसके अलावा उम्मीदवारों की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर चलाने की जानकारी भी जरूरी है।

आयु सीमा इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र उम्मीदवारों को केंद्र सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), EWS और महिला उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये।

एससी, एसटी और PwBD उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये।

तीन चरणों में होगा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। इनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल हैं।

पहला चरण: प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और इसे हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। इसमें सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, गणितीय क्षमता और उच्च शिक्षण संस्थानों के कामकाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगी। इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।

दूसरा चरण: मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें शैक्षणिक प्रशासन, प्रबंधन और उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू नियमों के व्यावहारिक इस्तेमाल से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।