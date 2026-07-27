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DU PhD Admission: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD में एडमिशन, जानिए क्या हैं नए नियम

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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DU PhD Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने पीएचडी दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने वाले मेधावी छात्र बिना मास्टर डिग्री के सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे।

DU PhD Admission 2026
डीयू PhD एडमिशन 2026

DU PhD Admission 2026: हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली युवाओं को कम उम्र में रिसर्च के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने पीएचडी दाखिला प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) को अपनाते हुए डीयू ने अपने पीएचडी अध्यादेश में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस नए बदलाव के बाद अब छात्र चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट कोर्स (FYUP) के तुरंत बाद सीधे पीएचडी (PhD) में एडमिशन पा सकेंगे।

मास्टर डिग्री की अब नहीं होगी अनिवार्यता

पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के तहत किसी भी अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री और उसके बाद 2 साल की पोस्ट-ग्रेजुएशन (मास्टर्स) डिग्री पूरी करना अनिवार्य होता था। लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद, जिन छात्रों ने 8-सेमेस्टर (4 साल) का अंडरग्रेजुएट कोर्स पूरा किया है, वे बिना मास्टर डिग्री (MA, M.Sc, M.Com आदि) किए सीधे पीएचडी रिसर्च में दाखिला लेने के पात्र होंगे। इससे विद्यार्थियों का एक से दो साल का कीमती समय बचेगा और वे सीधे रिसर्च के क्षेत्र में कदम रख सकेंगे।

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न्यूनतम 75% अंकों की अनिवार्य शर्त

हालांकि, 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला पाना इतना आसान भी नहीं होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कड़ी न्यूनतम अंक सीमा तय की है। चार साल की स्नातक डिग्री में अभ्यर्थी के कम से कम 75% अंक या इसके समकक्ष ग्रेडिंग (CGPA) होना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्गों को छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC नॉन-क्रीमी लेयर), दिव्यांगजन (PwBD) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। यानी इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 4-वर्षीय स्नातक में 70% अंक होना आवश्यक है।

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3-वर्षीय ग्रेजुएशन और PG करने वालों के लिए क्या हैं नियम?

डीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी 3-वर्षीय ग्रेजुएशन प्रणाली से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियम पहले की तरह ही रहेंगे:

1-वर्षीय मास्टर डिग्री: यदि किसी छात्र ने 4-वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद 1-वर्षीय मास्टर डिग्री की है, तो उसे मास्टर स्तर पर कम से कम 55% अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) लाने होंगे।

2-वर्षीय मास्टर डिग्री: 3-वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद 2-वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक की पात्रता बनी रहेगी।

M.Phil पास अभ्यर्थी: जिन विद्यार्थियों ने कम से कम 55% अंकों के साथ एम.फिल (M.Phil) कोर्सवर्क पूरा किया है, वे भी पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

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प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन

चार साल के ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (जैसे UGC NET / CSIR NET या DU प्रवेश परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी और उसके बाद संबंधित विभाग के इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा। डीयू के इस बड़े कदम से विश्वविद्यालय में रिसर्च के स्तर में सुधार होगा और प्रतिभाशाली युवा स्नातक स्तर से ही शोध एवं अनुसंधान (R&D) के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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