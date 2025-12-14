Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
डीयू परीक्षा में बवाल क्यों? 10 परीक्षाएं रद्द, पेपर के लिए छात्र घंटों करते रहे इंतजार

Delhi University News : डीयू की परीक्षा व्यवस्था में आई चूक ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, अब सभी की नजरें वैकल्पिक परीक्षा तारीखों और विश्वविद्यालय के अगले कदम पर टिकी हैं।

Dec 14, 2025 04:03 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Delhi University News : देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में गिने जाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान ऐसा हंगामा देखने को मिला, जिसने परीक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल तब उठे जब 35 से ज्यादा विषयों के प्रश्नपत्र समय पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके, जिससे सैकड़ों छात्र घंटों तक असमंजस की स्थिति में बैठे रहे। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कई कॉलेजों में हालात ऐसे बने कि छात्र दो से चार घंटे तक इंतजार करते रहे। कई जगहों पर परीक्षा दोपहर करीब 12 बजे के बाद शुरू हो सकी, जबकि कुछ मामलों में परीक्षाएं पूरी तरह रद्द करनी पड़ीं। इस अव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर अंडरग्रेजुएट छात्रों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (DSE) पेपरों पर पड़ा, खासतौर पर सातवें सेमेस्टर के छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी।

घंटों छात्र करते रहे इंतजार

छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर न तो समय पर कोई सूचना दी गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि परीक्षा होगी भी या नहीं। कई छात्रों ने बताया कि वे चार घंटे तक परीक्षा हॉल के बाहर बैठे रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस पूरी गड़बड़ी से छात्रों में नाराजगी और तनाव साफ नजर आया।

लॉजिस्टिक खामियों से हुई परेशानी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस दिन सुबह की शिफ्ट में करीब 800 पेपर निर्धारित थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में लगभग 1.4 लाख छात्र सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो रहे थे। लेकिन लॉजिस्टिक खामियों के चलते 35 से अधिक DSE पेपर समय पर भेजे ही नहीं जा सके। सबसे ज्यादा प्रभावित कोर्स में साइंस और कंप्यूटर साइंस शामिल रहे।

10 परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द

बताया गया है कि कम से कम 10 परीक्षाएं पूरी तरह रद्द करनी पड़ीं, जिससे 100 से ज्यादा छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए। वहीं कुछ परीक्षाएं भारी मशक्कत के बाद उसी दिन बाद में कराई गईं। कंप्यूटर साइंस के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और कंपाइलर डिजाइन जैसे पेपर तो पूरे विश्वविद्यालय में दोपहर 12:50 बजे तक नहीं पहुंचे, जिससे हालात और बिगड़ गए।

मामले पर क्या बोला दिल्ली विश्वविद्यालय

मामले पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने 13 दिसंबर को आधिकारिक नोटिस जारी कर खेद जताया। विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया कि लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण कुछ प्रश्नपत्र समय पर डिस्पैच नहीं हो पाए, जिस वजह से कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं। हालांकि, विश्वविद्यालय का कहना है कि बाद में समस्या को ठीक कर लिया गया और प्रश्नपत्र भेजे गए।

विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि ऑनर्स कोर्स के वे छात्र जिनके तीन कोर पेपर शेष हैं और जिन्हें चार स्लॉट मिले हैं, उन्हें आगे के तीन स्लॉट में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। वहीं प्रोग्राम कोर्स के छात्रों के लिए नई तारीखें अलग से घोषित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक कर लिया जाएगा।

