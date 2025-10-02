Delhi University Job Fair 2025 : registration details placement updates Delhi University Job Fair 2025 : खुशखबरी! डीयू में लगने वाला है जॉब फेयर, यहां जानें पूरी डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
Delhi University Job Fair 2025 : खुशखबरी! डीयू में लगने वाला है जॉब फेयर, यहां जानें पूरी डिटेल

दिल्ली विश्वविद्यालय 8 अक्टूबर को जॉब फेयर आयोजित करेगा। DU के अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पास-आउट छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 अक्टूबर तक मुफ्त रजिस्ट्रेशन placement.du.ac.in पर करें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 10:40 PM
Delhi University Job Fair 2025 : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्रों के लिए करियर का शानदार अवसर सामने आया है। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की ओर से 8 अक्टूबर 2025 को जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के संरक्षण में आयोजित होगा और इसमें DU के छात्र न सिर्फ नौकरियों बल्कि इंटर्नशिप के अवसर भी पा सकेंगे। यह प्लेसमेंट फेयर दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपरपज हॉल, इंडोर स्टेडियम और गेट नंबर 2 पर आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 तय की गई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्र इस फेयर में शामिल नहीं हो पाएंगे।

Delhi University Job Fair 2025 : कौन कर सकता है आवेदन?

इस फेयर में DU में वर्तमान में पढ़ रहे अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी छात्र भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय से हाल ही में पास-आउट हुए छात्र भी इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। यानी यह मौका नए और पुराने दोनों छात्रों के लिए करियर की दिशा तय करने का सुनहरा अवसर है।

Delhi University Job Fair 2025 : कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन?

इच्छुक छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म लिंक के ज़रिए आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उम्मीदवारों को अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सोशल कैटेगरी, जेंडर, कोर्स, कॉलेज और डिपार्टमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, पासिंग ईयर, CGPA जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही, यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड और रिज़्यूमे की पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी।

Delhi University Job Fair 2025 : प्लेसमेंट अपडेट्स कहां देखें?

पार्टिसिपेट करने वाली कंपनियों, जॉब प्रोफाइल्स और अन्य अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से placement.du.ac.in पर विजिट करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, किसी भी सवाल या दिक्कत के लिए छात्र placement@du.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

Delhi University Job Fair 2025 : NIRF India Rankings 2025 में DU कॉलेजों की स्थिति

इस बीच, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। हिंदू कॉलेज ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं, मिरांडा हाउस दूसरे पायदान पर रही। खास बात यह है कि हंसराज कॉलेज और किरोड़ी मल कॉलेज ने पहली बार टॉप-5 में जगह बनाई है। इससे DU के प्रतिष्ठित कॉलेजों की रैंकिंग में बड़ा reshuffle देखने को मिला है।

