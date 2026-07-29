DU ITEP 2026: 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन का मौका, 2 अगस्त तक करें अप्लाई

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवदेन की प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 से शुरू चुकी है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार 2 अगस्त रात 11:59 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे ITEP कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट itep.uod.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही, दाखिला प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों और नवीनतम अपडेट की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को समय-समय पर दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट admission.uod.ac.in पर विजिट करने की सलाह दी गई है।

इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्र एकीकृत शैक्षणिक ढांचे के माध्यम से शिक्षण के क्षेत्र में सफल करियर बना सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 2 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लेने की सलाह दी गई है।

ITEP Admission 2026: ऐसे करें आवेदन ITEP कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट itep.uod.ac.in पर जाएं।

अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

फॉर्म जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।

इसके बाद 2 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर दें।

NCET 2026 में प्राप्त रैंक के आधार पर मिलेगा एडमिशन इस प्रोग्राम में एडमिशन सिर्फ NCET 2026 के स्कोर के आधार पर होगा। जो उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कराई जाने वाली राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (NCET 2026) परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या जिनके नतीजों का इंतजार है, वे भी आवेदन करने के लिए योग्य हैं। यूनिवर्सिटी NCET स्कोर और उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्रोग्राम की प्राथमिकताओं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा।

एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ सामान्य, ओबीसी (NCL) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले छात्रों को फीस के रूप में 250 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल 100 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो

स्कैन किए हुए हस्ताक्षर

10वीं की मार्कशीट

12वीं की मार्कशीट

कैटेगरी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)