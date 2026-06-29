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दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप मार्क्स... फिर भी नहीं नौकरी; क्या आर्ट्स से पढ़ाई करना बेकार? छिड़ी बहस

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ऑनर्स छात्रा को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलने पर एक LinkedIn पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है दी है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप मार्क्स... फिर भी नहीं नौकरी; क्या आर्ट्स से पढ़ाई करना बेकार? छिड़ी बहस

दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। छात्रा ने ह्यूमैनिटीज डिग्री हासिल की है लेकिन प्लेसमेंट और नौकरी उसे दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर स्टार्टअप फाउंडर हर्षित खरे ने अपने पोस्ट इस बारे में बताया है। उन्होंने अपनी एक दोस्त का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में 84 फीसदी अंक हासिल किए और डीन्स लिस्ट में भी जगह बनाई। पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन के बावजूद जब उसने अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से नौकरी की जानकारी मांगी तो उसे बताया गया कि ह्यूमैनिटीज छात्रों के लिए कैंपस में कंपनियां नहीं आतीं।

आठ महीने तक नौकरी की तलाश

पोस्ट के मुताबिक, छात्रा ने इसके बाद लगातार कंपनियों को ईमेल भेजे, कई इंटरव्यू दिए और ऐसे पदों के लिए आवेदन किया जहां केवल डिग्री के आधार पर उसे अनुपयुक्त माना गया। करीब आठ महीने की मशक्कत के बाद उसे एक छोटे स्टार्टअप में कंटेंट की नौकरी मिली, जहां शुरुआती वेतन सिर्फ 12 हजार रुपये प्रति माह था।

हर्षित खरे का कहना है कि छात्रा के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। उनका मानना है कि असली समस्या उस प्लेसमेंट व्यवस्था की है, जिसने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही यह तय कर लिया कि ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री रखने वाले छात्रों को कैंपस भर्ती का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कंपनियां अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स की बात करती हैं, तो इन्हीं क्षमताओं को विकसित करने वाले छात्रों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा जाता है।

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इंजीनियरिंग केंद्रित प्लेसमेंट मॉडल पर सवाल

पोस्ट में यह भी कहा गया कि मौजूदा प्लेसमेंट सिस्टम मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जबकि कला और सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवसर भी नहीं मिल पाते। उन्होंने कंपनियों से अपील की कि वे ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स को भर्ती करने के अपने अनुभव साझा करें और छात्रों से कहा कि वे अपनी डिग्री को अपनी असफलता की वजह न मानें।

सोशल मीडिया छिड़ी बहस

इस पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय रखी। कई यूजर्स ने कहा कि आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तकनीकी काम तेजी से कर सकता है, तब कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत बढ़नी चाहिए जो इंसानी व्यवहार, संवाद और विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझते हों। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई सोचने का नजरिया बदलती है, लेकिन डिग्री पूरी होने के बाद छात्रों के पास करियर के विकल्प सीमित रह जाते हैं।

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हर कोई नहीं था सहमत

हालांकि कई लोगों ने इस दावे से असहमति भी जताई। कुछ यूजर्स का कहना था कि कंपनियां केवल अच्छे अंकों के आधार पर भर्ती नहीं करतीं, बल्कि उस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार तलाशती हैं। उनका तर्क था कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के अनुरूप करियर विकल्प चुनने चाहिए, न कि पूरी व्यवस्था को दोष देना चाहिए।

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डिग्री से ज्यादा स्किल्स पर बढ़ रहा जोर

बहस के दौरान कुछ लोगों ने अपने निजी अनुभव भी साझा किए। एक यूजर ने बताया कि मार्केटिंग रिसर्च की नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद कंपनी ने स्नातक की पात्रता बदलकर केवल बीएससी, बीकॉम और बीबीए तक सीमित कर दी। वहीं कई लोगों का मानना था कि आने वाले वर्षों में भारत का जॉब मार्केट भी धीरे-धीरे स्किल आधारित भर्ती की ओर बढ़ेगा, जहां डिग्री से ज्यादा उम्मीदवार की क्षमता और काम करने की योग्यता को महत्व मिलेगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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