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Delhi University UG Admission 2026: पहले राउंड की लिस्ट जारी, 93 हजार से ज्यादा छात्रों को मिली सीट; अब आगे क्या

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट एडमिशन 2026 के पहले राउंड के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें 93 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को 67 कॉलेजों में सीटें अलॉट की गई हैं।

Delhi University UG Admission 2026: पहले राउंड की लिस्ट जारी, 93 हजार से ज्यादा छात्रों को मिली सीट; अब आगे क्या

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले का सपना देखने वाले लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी है। स्कूल की वर्दी उतारकर कॉलेज की कैंटीन, नए दोस्तों और नॉर्थ या साउथ कैंपस की बिंदास लाइफ में कदम रखने का जो लंबा इंतजार था, वो अब आखिरकार पूरा हो गया है। डीयू ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के पहले राउंड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 67 अलग-अलग कॉलेजों में चलाए जा रहे 221 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 93,033 छात्र-छात्राओं को उनकी मनपसंद सीटें अलॉट कर दी गई हैं। अगर आपने भी डीयू के लिए फॉर्म भरा था, तो फौरन अपना एडमिशन डैशबोर्ड चेक करें क्योंकि आपकी सपनों की यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं।

लाखों में अर्जियां

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अदद सीट हासिल करना कभी भी बच्चों का खेल नहीं रहा है, और इस साल भी इस रेस में भारी टक्कर देखने को मिली। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए कुल 2,18,284 उम्मीदवारों ने कामयाबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 2,08,043 छात्रों ने 13 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस का दूसरा फेज (Phase II) पूरा कर लिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहली लिस्ट तैयार करते वक्त यूनिवर्सिटी के सिस्टम ने 1,59,42,385 यूनीक प्रोग्राम-कॉलेज प्रेफरेंस (यानी बच्चों की पसंद के कॉम्बिनेशन) पर गौर किया। यह भारी-भरकम आंकड़ा इस बात का सीधा सबूत है कि देश भर के छात्र अपने मनचाहे कोर्स और कॉलेज को लेकर कितने ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं।

किसे मिली कितनी कामयाबी?

इस बार के पहले राउंड में कुल मिलाकर लगभग 86.1 फीसदी का बेहतरीन सीट अलॉटमेंट रेट देखने को मिला है। इसमें 42,019 लड़कों और 51,014 लड़कियों को सीटें दी गई हैं। साफ है कि लड़कियों ने दाखिले की इस रेस में एक बार फिर बाजी मारी है। इसके साथ ही, यूनिवर्सिटी ने समाज के हर तबके का खयाल रखते हुए 1,243 सिंगल गर्ल चाइल्ड उम्मीदवारों को भी सीटें अलॉट की हैं। इसके अलावा 242 अनाथ बच्चों (जिनमें 109 लड़के और 133 लड़कियां शामिल हैं) को भी दाखिला मिला है, जो कि प्रशासन का एक बेहद काबिले-तारीफ कदम है।

किस कैटेगरी में कितनी सीटें हुईं फुल?

अगर हम अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें कि पहले राउंड में सीट अलॉटमेंट की क्या तस्वीर रही है, तो आंकड़े कुछ इस तरह हैं -

  • अनारक्षित (Unreserved - UR): 99.9%
  • ओबीसी (OBC): 96.0%
  • एससी (SC): 95.2%
  • ईडब्ल्यूएस (EWS): 92.7%
  • एसटी (ST): 67.3%
  • दिव्यांग (PwBD): 23.0%

छात्रों के लिए जरूरी तारीखें और नियम

जिन भी उम्मीदवारों को इस पहले राउंड में कोई न कोई सीट मिल गई है, उन्हें 18 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी अलॉट की गई सीट को हर हाल में स्वीकार (Accept) करना होगा। सीट एक्सेप्ट करने के बाद उनके कॉलेज की तरफ से दस्तावेजों की जांच होगी और उन्हें फीस जमा करने का एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के जरिए तय डेडलाइन के अंदर एडमिशन फीस भरनी होगी। बिना फीस भरे आपका दाखिला पक्का नहीं माना जाएगा।

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यूनिवर्सिटी ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई छात्र अपने मिले हुए कॉलेज या कोर्स से पूरी तरह खुश नहीं है और अपनी लिस्ट में ऊपर की पसंद (Higher-preference) वाला कॉलेज चाहता है, तो वह फीस भरने के बाद 'अपग्रेड' (Upgrade) का ऑप्शन चुन सकता है। अपग्रेड का ऑप्शन चुनने वाले छात्र 21 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी पसंद के ऑर्डर को दोबारा से सेट कर सकते हैं और वक्त खत्म होने से पहले इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कई बार बदल भी सकते हैं। फीस भरने के बाद आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे- या तो अपनी सीट को 'फ्रीज' (Freeze) कर दें यानी उसी कॉलेज में अपनी जगह पक्की कर लें, या फिर आगे के राउंड्स में बेहतर विकल्प के लिए 'अपग्रेड' पर क्लिक करें।

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पीजी, लॉ और बीटेक दाखिलों का क्या है हाल?

अंडरग्रेजुएट के अलावा, डीयू ने पोस्टग्रेजुएट एडमिशन को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। दो साल वाले पीजी प्रोग्राम्स (जैसे MFA, MA म्यूजिक, BPEd और MPEd) के लिए तीसरा अलॉटमेंट राउंड पूरा हो चुका है। अब तक 10,240 छात्रों का दाखिला पक्का हो गया है। इनमें से 6,240 ने अपनी सीट फ्रीज कर ली है, जबकि 2,153 छात्रों ने अपग्रेड का रास्ता चुना है। इसके लिए जल्द ही स्पॉट राउंड I का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। वहीं, डीयू से ग्रैजुएशन करने वाले छात्रों के लिए जो नया एक साल का पीजी प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें भी 12,639 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक नौजवानों के लिए पांच साल वाले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का दूसरा स्पॉट राउंड 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं, इंजीनियरिंग यानी बीटेक (BTech) के लिए सीट अलॉटमेंट का तीसरा राउंड 19 जुलाई 2026 से चालू होगा।

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कब से शुरू होंगी क्लास?

आखिर में, सबसे काम की बात जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है कि नए एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए रेगुलर क्लास 28 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगी। इसलिए अब अपने बैग पैक कर लीजिए, जरूरी शॉपिंग निपटा लीजिए और लगातार डीयू का एडमिशन पोर्टल चेक करते रहिए ताकि दाखिले से जुड़ा कोई भी अहम अपडेट आपसे छूट न जाए।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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