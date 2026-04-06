DU UG Admission 2026: कब से शुरू होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले, जानिए एडमिशन का पूरा प्रॉसेस
DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन 2026-27 मई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की संभवनाएं है। यह दाखिला पूरी तरह सीयूईटी स्कोर और सीएसएएस पोर्टल पर आधारित एक तेज प्रवेश प्रक्रिया होगी।
DU UG Admission 2026: अगर आप भी 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के किसी शानदार कॉलेज जैसे कि हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस या स्टीफंस से अपनी पढ़ाई पूरी करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। डीयू के 91 कॉलेजों की लगभग 70,000 अंडरग्रेजुएट सीटों पर दाखिले की रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक, 2026-27 के अकादमिक सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया मई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है। छात्रों की सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि एडमिशन कब शुरू होंगे और कैसे होंगे। तो राहत की बात यह है कि इस बार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि दाखिले का सारा काम वक्त पर निबट जाए और फर्स्ट ईयर की क्लासेज बिना किसी देरी के शुरू हो सकें।
CUET के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा एडमिशन
पिछले कुछ सालों की तरह, इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पूरी तरह से CUET-UG के स्कोर पर ही टिका होगा। अब 12वीं के मार्क्स कटऑफ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए देखे जाते हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जो शुरुआती जानकारी दी है, उसके हिसाब से CUET-UG 2026 के एग्जाम 11 मई से 31 मई के बीच होने की पूरी संभावना है। अब मजे की बात यह है कि डीयू इस बार नतीजों का लंबा इंतजार करके अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। एडमिशन डीन प्रोफेसर हनीत गांधी के मुताबिक, जैसे ही देशभर में CUET की परीक्षा शुरू होगी, यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन पोर्टल यानी CSAS (Common Seat Allocation System) ओपन कर देगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एग्जाम देने के साथ-साथ डीयू के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे।
CSAS पोर्टल पर तीन आसान चरणों में होगा आपका दाखिला
दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह पूरा एडमिशन गेम CSAS पोर्टल के इर्द-गिर्द घूमता है। यह प्रक्रिया एक झटके में पूरी नहीं होती, बल्कि इसे बहुत सोच-समझकर तीन अलग-अलग फेजों में बांटा गया है:
1. पहला चरण (रजिस्ट्रेशन): शुरुआत में पोर्टल खुलते ही छात्रों को अपनी बेसिक जानकारी, 12वीं के डिटेल्स और CUET का एप्लीकेशन नंबर डालकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
2. दूसरा चरण (कोर्स और कॉलेज का चुनाव): यह सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको इसी पोर्टल पर वापस आकर अपने मनपसंद कोर्सेज और कॉलेजों की एक लिस्ट बनानी होगी। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जितनी स्मार्ट होगी, आपके नंबरों के हिसाब से अच्छे कॉलेज मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे।
3. तीसरा चरण (सीट अलॉटमेंट): अंत में यूनिवर्सिटी आपके CUET स्कोर, आपकी कैटेगरी और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पर आपको सीट अलॉट करेगी। अगर सीट पसंद आए तो उसे फटाफट 'Accept' करें और अपनी ऑनलाइन फीस भरें।
इस स्टेप में गलती की तो एडमिशन कैंसिल
डीयू प्रशासन ने छात्रों को एक बहुत ही काम की सलाह दी है। उनका साफ कहना है कि बच्चों को CUET का फॉर्म भरते वक्त वही सब्जेक्ट चुनने चाहिए, जो उन्होंने अपनी 12वीं क्लास में बाकायदा पढ़े हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडमिशन के वक्त सब्जेक्ट मैपिंग की जाती है। आसान भाषा में समझें तो आपके 12वीं के सब्जेक्ट्स और CUET के पेपर्स में कम से कम 50 प्रतिशत की समानता होनी ही चाहिए। अगर आपने 12वीं में साइंस पढ़ी है और CUET में राजनीति विज्ञान का पेपर देकर आ गए, तो डीयू आपको उस कोर्स के लिए अयोग्य मान लेगा। इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग के नियम को हल्के में बिल्कुल न लें।
अब नहीं होगा लंबा इंतजार
एडमिशन प्रोसेस में देरी होना हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है। पिछले कुछ सालों में, जब से CUET लागू हुआ है डीयू के प्रोफेसर्स भी इस बात को लेकर खासे चिंतित रहे हैं कि एडमिशन होते-होते काफी देर हो जाती है। इससे यूनिवर्सिटी का पूरा अकादमिक कैलेंडर पटरी से उतर जाता है और सेमेस्टर छोटा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। इस साल प्रशासन ने ठान लिया है कि वो इस देरी को खत्म करके रहेंगे। यूनिवर्सिटी अपनी सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया को छोटा करने जा रही है। प्लानिंग यह है कि हर अलॉटमेंट राउंड के समय में 1 से 2 दिन की कटौती कर दी जाए। इससे बैक-टू-बैक लिस्ट आएंगी और पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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