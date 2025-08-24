Hindi Newsकरियर न्यूज़delhi university du ug admission 2025 spot round 1 registration dates vacant seats schedule
DU में दाखिले की रेस आखिर पड़ाव में, स्पॉट राउंड 1 से एडमिशन का नया मौका; जानिए पूरी डिटेल
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने UG दाखिले के लिए स्पॉट राउंड-1 की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। कल से रजिस्ट्रेशन होंगे और सीट अलॉटमेंट 28 अगस्त को जारी होगा।
Sun, 24 Aug 2025
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले की रेस अब एक और पड़ाव पर पहुंच गई है। जिन छात्रों को अब तक मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, उनके लिए खुशख़बरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कल यानी 25 अगस्त से अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन 2025 के स्पॉट राउंड-1 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर रही है।
क्या है पूरा शेड्यूल?
- 25 अगस्त शाम 5 बजे: खाली सीटों की लिस्ट जारी होगी।
- 25 अगस्त से 27 अगस्त: आवेदन करने का समय।
- 28 अगस्त: स्पॉट राउंड-1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा।
- 29 अगस्त तक: चुनी गई सीट कन्फर्म करनी होगी।
- 30 अगस्त तक: एडमिशन फीस जमा करनी होगी।
किन्हें मिलेगा मौका?
- वो छात्र जिन्होंने CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी तक दाखिला नहीं लिया।
- ध्यान रहे, स्पॉट राउंड में ना तो अपग्रेड का ऑप्शन होगा और ना ही सीट छोड़ने का। जो सीट मिलेगी, वही फाइनल मानी जाएगी।
अब तक की एडमिशन स्थिति
- दूसरे राउंड में कुल 68116 छात्रों को सीट मिली।
- 17595 ने अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया, जिसमें से 7685 को बेहतर सीट मिली।
- 46257 उम्मीदवारों ने अपनी सीट फ्रीज की।
- परफॉर्मेंस-बेस्ड और सुपरन्यूमेररी कैटेगरी में 2808 अलॉटमेंट हुए।
- कुल मिलाकर 71624 सीटों पर दाखिला ऑफर किया जा रहा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने और कौन-कौन से कोर्स?
DU इस बार 79 UG कोर्सेस, 186 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, और लगभग 60 कॉलेज व विभागों में दाखिले दे रहा है।
