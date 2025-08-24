DU में दाखिले की रेस आखिर पड़ाव में, स्पॉट राउंड 1 से एडमिशन का नया मौका; जानिए पूरी डिटेल

DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले की रेस अब एक और पड़ाव पर पहुंच गई है। जिन छात्रों को अब तक मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, उनके लिए खुशख़बरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कल यानी 25 अगस्त से अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन 2025 के स्पॉट राउंड-1 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर रही है।