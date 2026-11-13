डीयू प्रोफेसर से मारपीट पड़ी महंगी, पीएचडी छात्र का पंजीकरण रद्द; बैन भी लगा
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर अनुपम झा से मारपीट के मामले में पीएचडी छात्र शुभम सिंह का पंजीकरण रद्द कर दिया है। छात्र पर तीन साल तक डीयू परिसर में प्रवेश, दाखिले और परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाई गई है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में अनुशासनहीनता के एक गंभीर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉ फैकल्टी के एक पीएचडी छात्र का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। साथ ही उसे अगले तीन साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में दाखिला लेने और किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने प्रोफेसर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में एक पीएचडी छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र शुभम सिंह का पीएचडी पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसके अलावा, अगले तीन साल तक उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि में वह डीयू या उससे संबद्ध किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकेगा और न ही विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में शामिल हो पाएगा।
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई 17 अगस्त 2026 को लॉ सेंटर 2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के संबंध में की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करने के बाद ये फैसले लिए हैं।
17 अगस्त को उमंग भवन के गेट पर हुई थी घटना
कार्यालय आदेश के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर यह घटना हुई थी। आरोप है कि फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह ने लॉ सेंटर 2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था।
प्रोफेसर अनुपम झा ने उसी दिन कुलपति को पत्र लिखकर घटना की शिकायत की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज पर विचार किया और तत्काल प्रभाव से शुभम सिंह को पीएचडी पाठ्यक्रम से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस XV B के तहत की गई थी। इसके साथ ही छात्र के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी।
जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट की जांच की
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया था। समिति ने प्रोफेसर अनुपम झा की शिकायत, फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन की ओर से दी गई जानकारी, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजी रिकॉर्ड और मेडिको लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट सहित उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल की।
समिति ने शुभम सिंह को भी अपना पक्ष रखने और घटना के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका दिया था। इसके लिए 31 अगस्त 2026 को ईमेल के जरिये ऑनलाइन बातचीत के लिए संपर्क किया गया, लेकिन छात्र की ओर से जवाब नहीं मिला।
इसके बाद 1 सितंबर को दोबारा ईमेल भेजा गया। आदेश के मुताबिक, छात्र ने 2 सितंबर को जवाब दिया, लेकिन उसमें जांच समिति के सदस्यों के प्रति अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि, घटना को लेकर उसने अपना कोई स्पष्टीकरण या टिप्पणी नहीं दी। समिति की ओर से किए गए कई फोन कॉल का भी जवाब नहीं मिला।
समिति ने रिपोर्ट में बताई ये बातें
स्वतंत्र जांच समिति ने 9 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में हिंसा, आक्रामकता और अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की सिफारिश की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शुभम सिंह के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले सामने आए थे। ऐसे में 17 अगस्त की घटना को अलग थलग मामला मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि प्रभावित प्रोफेसर अनुपम झा का छात्र शुभम सिंह के साथ कोई प्रत्यक्ष अकादमिक पर्यवेक्षण संबंध नहीं था। इसलिए ऐसा कोई स्पष्ट अकादमिक कारण भी सामने नहीं आया, जो इस दुर्व्यवहार की वजह हो सकता था।
इसके अलावा, समिति ने अपने सदस्यों के प्रति इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की। समिति में वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी छात्र से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
अंतिम फैसले से पहले भी दिया गया था पक्ष रखने का मौका
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम फैसला लेने से पहले छात्र को एक और मौका दिया था। 29 सितंबर 2026 को ईमेल के जरिये जांच समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें शुभम सिंह के साथ साझा की गईं। उसे अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया था।
निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर 6 अक्टूबर को दोपहर 12:46 बजे एक और ईमेल भेजा गया। इस बार उसे अपना जवाब या पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त तीन दिन का समय दिया गया। हालांकि, इस बार भी छात्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आदेश के मुताबिक, कई मौके दिए जाने और पर्याप्त समय मिलने के बावजूद शुभम सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिए कोई जवाब या लिखित अभ्यावेदन जमा नहीं किया। प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये सभी फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई शैक्षणिक परिसर में अनुशासन, सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से की है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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