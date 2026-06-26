दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए पक्का एडमिशन? जानें CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का पूरा
CUET UG के नतीजे आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की रेस शुरू हो जाती है। जानिए CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट पक्की करने तक का पूरा प्रोसेस क्या है।
सीयूईटी यूजी (CUET UG) के नतीजे जैसे ही घोषित होते हैं, लाखों छात्र-छात्राओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसकी वजह साफ तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के किसी बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई करने का ख्वाब है। नॉर्थ कैंपस की वो मशहूर चहल-पहल हो या साउथ कैंपस का सुकून भरा माहौल, डीयू का हिस्सा बनना हर किसी की चाहत होती है। लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ अच्छे नंबर ले आना ही काफी नहीं है। असली जद्दोजहद तो रिजल्ट के बाद शुरू होती है, जब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जटिल एडमिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप भी डीयू में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको CSAS (कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम) पोर्टल के हर छोटे-बड़े नियम को बारीकी से समझना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही, जल्दबाजी या जानकारी की कमी आपके मनपसंद कॉलेज के सपने पर पानी फेर सकती है। आइए जानते हैं कि डीयू में एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है।
नतीजे आने के बाद सबसे पहला और अहम काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक CSAS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना। यही वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस अपने CUET के लॉगिन क्रेडेंशियल्स (एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड) का इस्तेमाल करें और पोर्टल पर अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करके प्रोफाइल पूरी करें।
करें अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का चुनाव
रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही असली काम शुरू होता है कोर्स और कॉलेज चुनने का। CSAS पोर्टल पर आपको उन तमाम कोर्सेज की लिस्ट नजर आएगी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां कंजूसी बिल्कुल न करें। अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन चुनें। जानकारों का भी यही मानना है कि आप जितने ज्यादा विकल्प भरेंगे, आपके एडमिशन की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
प्रेफरेंस लिस्ट को सोच-समझकर सजाएं
ये पूरे दाखिला प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा है। आपने जो भी कोर्स और कॉलेज चुने हैं, उन्हें अब एक तरतीब (ऑर्डर) में लगाना होगा। जो कॉलेज और कोर्स आपका ड्रीम है, उसे हमेशा नंबर एक पर रखें। सिस्टम जब सीट बांटने बैठेगा, तो वो आपकी लिस्ट को ऊपर से नीचे की तरफ चेक करेगा। अगर आप अपनी पहली पसंद के लिए एलिजिबल हैं, तो सिस्टम वही सीट पक्की कर देगा। इसलिए लिस्ट बनाते वक्त दोस्तों या सीनियर्स की मदद जरूर लें, पर आंख मूंदकर किसी की कॉपी करने से बचें।
मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है?
आपकी प्रेफरेंस लॉक होने के बाद यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाता है। डीयू आपके CUET UG के नॉर्मलाइज्ड स्कोर और हर कोर्स के लिए तय नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करता है। यहां एक बात गौर करने वाली है कि मेरिट बनाते वक्त सिर्फ उन्हीं विषयों के नंबर जोड़े जाते हैं, जो आपके चुने हुए कोर्स के लिए जरूरी हैं। बाकी विषयों के नंबर किनारे कर दिए जाते हैं।
सिम्युलेटेड एलोकेशन समझें
फाइनल सीट बंटवारे से ठीक पहले डीयू एक 'सिम्युलेटेड एलोकेशन' लिस्ट जारी करता है। इसे आप एडमिशन का एक तरह का रिहर्सल या ट्रेलर मान सकते हैं। इससे छात्रों को एक मोटा-मोटा अंदाजा लग जाता है कि उनकी रैंक और पसंद के हिसाब से उन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस लिस्ट को देखने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव करने, यानी कॉलेजों को ऊपर-नीचे करने का एक आखिरी मौका भी दिया जाता है।
सीट एलोकेशन के राउंड
इसके बाद शुरू होते हैं सीट आवंटन के असली राउंड, जो कई चरणों में चलते हैं। आपके सीयूईटी स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इन सब बातों का बारीकी से हिसाब लगाकर ही आपको कोई सीट दी जाती है।
सीट स्वीकार करना और एडमिशन पूरा करना
जैसे ही आपको पोर्टल पर कोई सीट अलॉट होती है, तो खुशी मनाने के साथ-साथ थोड़ी फुर्ती भी दिखानी होगी। तय डेडलाइन के अंदर आपको CSAS पोर्टल पर जाकर उस अलॉट की गई सीट को 'एक्सेप्ट' (Accept) करना होगा। इसके बाद वो कॉलेज आपके अपलोड किए गए दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करेगा। सब कुछ सही पाए जाने पर आपको एडमिशन फीस जमा करने का विकल्प मिलेगा। फीस भरते ही आपकी सीट कन्फर्म मानी जाएगी।
फ्रीज या अपग्रेड का भी विकल्प मौजूद
सीट पक्की होने के बाद आपके सामने दो रास्ते होते हैं। अगर आप मिले हुए कॉलेज और कोर्स से पूरी तरह खुश हैं, तो 'फ्रीज' का बटन दबाएं और अपनी जगह पक्की कर लें (यानी आप आगे के राउंड से बाहर हो जाएंगे)। लेकिन, अगर आपके मन में अभी भी अपनी लिस्ट के किसी ऊपर वाले कॉलेज की चाहत बाकी है, तो 'अपग्रेड' का ऑप्शन चुनें। इससे आपकी मौजूदा सीट तो सुरक्षित रहेगी ही, साथ ही अगले राउंड में अगर आपकी पसंद के ऊपर वाले कॉलेज में सीट खाली हुई तो आपको वहां प्रमोट कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि एक बात पक्की तरह से गांठ बांध लें। ऊपर बताया गया पूरा CSAS प्रोसेस सिर्फ डीयू के रेगुलर कॉलेजों के लिए लागू होता है। अगर आप 'स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग' (SOL) या 'नॉन-कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड' (NCWEB) में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। उन संस्थानों में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को उनकी संबंधित वेबसाइट्स और दाखिला प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव