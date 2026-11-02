दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी पाने का मौका, असिस्टेंट के 215 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 19 नवंबर तक करें अप्लाई
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने नॉन-टीचिंग कैडर में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 19 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में सरकारी नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नॉन-टीचिंग स्टाफ कैडर में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।इस भर्ती अभियान के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों और प्रशासनिक शाखाओं में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो ग्रेजुएट उम्मीदवार प्रशासनिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है।
शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा
असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को इन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
कार्य अनुभव: अभ्यर्थी के पास किसी यूनिवर्सिटी, सरकारी विभाग, पीएसयू, स्वायत्त निकाय या न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाली प्राइवेट कंपनी में जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता: कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज होने के साथ-साथ अभ्यर्थी की अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट (WPM) या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, PwBD) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
प्रीलिम्स परीक्षा: यह 200 अंकों की ऑब्जेक्टिव (MCQ) परीक्षा होगी, जो केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगी।
मुख्य परीक्षा: यह 200 अंकों की ड्रिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, जिसके अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी।
स्किल/टाइपिंग टेस्ट: यह 100 अंकों का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 4 के अनुसार आकर्षक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि और तरीका
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खुल चुकी है। आवेदन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
आवेदन की अंतिम तिथि: 19 नवंबर 2026
आवेदन कैसे करें: सबसे पहले DU की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाएं। वहां 'Work with DU' सेक्शन के तहत भर्ती नोटिफिकेशन खोलकर ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो व सिग्नेचर अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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