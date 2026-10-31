दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, किनके लिए ये नौकरी; जानें डिटेल
दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती निकाली है। स्नातक डिग्री और दो साल का अनुभव जरूरी है। आवेदन 19 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन होंगे। पूरी जानकारी पढ़ें।
सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली से बड़ी खबर आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती निकाली है। मगर रुकिए। सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी नहीं है। फॉर्म भरने से पहले यह खबर पूरी पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या R&P/325/2026 जारी किया। यह भर्ती असिस्टेंट (अतिरिक्त पद) के लिए है। पोस्ट कोड ND0401 है। कुल 215 पदों में 164 अनारक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 33 और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पद रखे गए हैं। एक पद दृष्टिबाधित उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। यह पद कुल संख्या के भीतर ही गिना गया है।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ में जूनियर असिस्टेंट या उसके बराबर पद पर दो साल का अनुभव चाहिए। यह अनुभव विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था का होना चाहिए। निजी कंपनी या कॉरपोरेट बैंक का अनुभव भी चलेगा। पर कंपनी का सालाना टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ रुपये हो और वेतन बराबर का हो। टाइपिंग की शर्त भी है। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार चाहिए। दोनों जरूरी नहीं हैं। कंप्यूटर की जानकारी भी अनिवार्य है।
क्या है उम्र सीमा और वेतन
अधिकतम उम्र 32 साल है। इसकी गिनती आवेदन की आखिरी तारीख से होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 4 पर वेतन मिलेगा। भत्ते नियमों के मुताबिक अलग से होंगे।
आवेदन फीस
सामान्य वर्ग को 1000 रुपये देने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये लगेंगे। महिलाओं के लिए भी 800 रुपये हैं। एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 600 रुपये चुकाने होंगे। जिन्होंने दिसंबर 2024 के विज्ञापन R&P/311/2024 में आवेदन किया था उन्हें फीस नहीं देनी होगी। एक बार दी गई फीस वापस नहीं होगी।
आखिरी तारीख
आवेदन की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2026 है। या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में विज्ञापन छपने के दो हफ्ते बाद। इनमें जो तारीख बाद की होगी वही मान्य होगी। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं।
कैसे होगा चयन
चयन तीन चरणों में होगा। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें 100 बहुविकल्पीय सवाल आएंगे और कुल 200 अंक होंगे। समय ढाई घंटे का मिलेगा। सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित से 20-20 सवाल पूछे जाएंगे। उच्च शिक्षा प्रशासन से 40 सवाल आएंगे। हर सही जवाब पर 2 अंक मिलेंगे। गलत जवाब पर आधा अंक कटेगा। यह परीक्षा सिर्फ छंटनी के लिए है और अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेगी। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा है। यह वर्णनात्मक होगी और 200 अंक की होगी। समय दो घंटे का रहेगा। इसमें शैक्षणिक प्रशासन, वित्तीय नियम, खरीद प्रक्रिया, पेंशन नियम और शिकायत निपटान जैसे विषय आएंगे। अंतिम मेरिट इसी के अंकों से बनेगी। तीसरा चरण स्किल टेस्ट है। यह 100 अंक का होगा और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। पास होने के लिए कम से कम 50 अंक चाहिए। इसमें कंप्यूटर संचालन, ऑफिस प्रक्रिया, नोटिंग ड्राफ्टिंग और टाइपिंग परखी जाएगी। आखिर में दस्तावेजों की जांच होगी।
कैसे भरें फॉर्म
दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट du.ac.in पर जाइए। वर्क विद डीयू सेक्शन खोलिए। वहां विज्ञापन R&P/325/2026 मिलेगा। उसे ध्यान से पढ़िए और ऑनलाइन आवेदन का लिंक खोलिए। रजिस्ट्रेशन कीजिए और सारी जानकारी भरिए। दस्तावेज अपलोड कीजिए। फीस जमा कीजिए और फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी संभालकर रखिए। ईमेल पता सही डालिए क्योंकि सारी सूचना उसी पर आएगी।
जरूरी दस्तावेज
डिग्री और अंकपत्र चाहिए। अनुभव प्रमाणपत्र और जन्मतिथि का प्रमाण भी चाहिए। जाति प्रमाणपत्र और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाणपत्र जरूरी है। यह 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। दिव्यांग उम्मीदवारों को कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र लगाना होगा। नौकरी कर रहे लोगों को अनापत्ति प्रमाणपत्र भी देना होगा। ध्यान रखिए। परीक्षा देने आने पर किराया या भत्ता नहीं मिलेगा। कोई भी संशोधन सिर्फ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छपेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव