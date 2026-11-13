दिल्ली के दो छात्रों का कमाल, 140 रुपये में बनाया एयर प्यूरीफायर, पंखे से साफ होगी क्लासरूम की हवा

कहते हैं कि जहां चाह है, वहीं राह है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण है दिल्ली के दो स्कूली छात्र, जिन्होंने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक ऐसा तरीका खोजा है, जिससे कम खर्च में क्लासरूम की हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है।

कहते हैं कि जहां चाह है, वहीं राह है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण है दिल्ली के दो स्कूली छात्र, जिन्होंने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक ऐसा तरीका खोजा है, जिससे कम खर्च में क्लासरूम की हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए स्कूलों को महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के दो छात्रों ने महज 140 रुपये की लागत से एक ऐसा फिल्टर तैयार किया है, जिसे सामान्य पंखे के साथ लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम 'प्रोजेक्ट वायु' रखा गया है।

इस पहल को शुरू करने वाले छात्रों में संस्कृत‍ि स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र कृष अग्रवाल और वसंत वैली स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र समर्थ मित्तल शामिल हैं। दोनों ने यह सोचकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया कि जिन स्कूलों के पास एयर प्यूरीफायर खरीदने का बजट नहीं है, वहां बच्चों को प्रदूषित हवा से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है।

खुद की परेशानी से आया प्रोजेक्ट का आइडिया कृष अग्रवाल को इस प्रोजेक्ट का विचार अपने अनुभव से आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि वह बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं और उन्हें हर दिन नाक से खून आने की समस्या होती थी। उनके कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाए जाने के बाद यह परेशानी बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि प्रदूषण से ऐसी ही समस्याओं का सामना करने वाले दूसरे बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है।

कृष और उनके कजिन्स ने एयर प्यूरीफायर की कीमत का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि इसकी लागत का बड़ा हिस्सा पंखे और हवा साफ करने वाले फिल्टर पर खर्च होता है। ऐसे में उन्होंने नया एयर प्यूरीफायर बनाने के बजाय स्कूलों में पहले से मौजूद पंखों का इस्तेमाल करने का फैसला किया।

कैसे काम करता है एयर फिल्टर? इस सिस्टम को इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसमें एक खास तरह के फिल्टर कपड़े को इलास्टिक बैंड की मदद से पंखे पर लगाया जाता है। जब पंखा चलता है, तो कमरे की हवा फिल्टर से होकर गुजरती है। इस दौरान फिल्टर हवा में मौजूद PM2.5 जैसे छोटे प्रदूषण कणों को रोकने में मदद करता है।

कमरे की हवा बार-बार पंखे के जरिए फिल्टर से गुजरती है। समय के साथ प्रदूषण के कण फिल्टर पर जमा होने लगते हैं। कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करने के बाद सफेद फिल्टर का रंग बदलकर ग्रे या काला हो सकता है। छात्रों के मुताबिक, यह इस बात का दिखाई देने वाला संकेत है कि फिल्टर पर धूल और प्रदूषण के कण जमा हो रहे हैं।

कंपनी ने मुफ्त में दिया फिल्टर का कपड़ा प्रोजेक्ट की लागत कम रखने के लिए फिल्टर बनाने वाली कंपनी ने छात्रों को फिल्टर का कपड़ा बड़ी-बड़ी रोल में मुफ्त उपलब्ध कराया। इसके बाद एक फैक्ट्री में कपड़े को जरूरत के हिसाब से काटकर उसमें इलास्टिक लगाया गया, ताकि इसे पंखे पर आसानी से फिट किया जा सके।

समर्थ मित्तल ने बताया कि स्कूलों में पहले से मौजूद टेबल या दीवार वाले पंखों का इस्तेमाल करने से अतिरिक्त खर्च बचा। इस तरह दोनों छात्रों ने कम लागत में ऐसा विकल्प तैयार करने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल उन स्कूलों में भी किया जा सके, जहां महंगे एयर प्यूरीफायर लगाना संभव नहीं है।