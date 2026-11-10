एक पंखा, छोटे फिल्टर से दिल्ली के कृष का बड़ा कमाल, आज क्यों हो रही है इतनी पूछ
छात्र कृष अग्रवाल को प्रोजेक्ट वायु के लिए डायना अवॉर्ड 2026 मिला। उनका सस्ता फिल्टर क्लासरूम के पंखे को प्यूरीफायर बना देता है।
दिल्ली की जहरीली हवा से जूझते स्कूली बच्चों के लिए एक देसी जुगाड़ बड़ी राहत बन गया है। छत के पंखे पर चढ़ा एक सस्ता सा फिल्टर अब क्लासरूम की हवा साफ कर रहा है। इसे बनाने वाले किशोर कृष अग्रवाल को इसी काम के लिए 2026 का डायना अवॉर्ड मिला है। कृष नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने साथी छात्र समर्थ मीटल के साथ मिलकर प्रोजेक्ट वायु शुरू किया। सोच सीधी थी। महंगे एयर प्यूरीफायर हर स्कूल के बस की बात नहीं। तो क्यों न ऐसा रास्ता निकाला जाए जो हर क्लास में पहले से मौजूद चीज का ही इस्तेमाल करे। वह चीज थी पंखा। इस साल डायना अवॉर्ड पाने वालों में 44 देशों के 198 युवा शामिल हैं। कृष उन्हीं में से एक हैं। डायना अवॉर्ड ब्रिटेन की दिवंगत राजकुमारी डायना की याद में दिया जाता है। यह उन युवाओं को सम्मान देता है जो समाज के लिए कुछ ठोस करते हैं।
पंखे पर फिल्टर कैसे काम करता है
प्रोजेक्ट वायु की वेबसाइट के मुताबिक यह फिल्टर क्लासरूम के मौजूदा पंखे पर सीधे लगाया जा सकता है। न कोई अलग मशीन चाहिए और न किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत पड़ती है। फिल्टर में बिजली के आवेश वाले खास रेशे लगे हैं। ये रेशे हवा में तैरते बारीक कणों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनमें पीएम 2.5 जैसे कण भी हैं जो बाहर के प्रदूषण के साथ कमरे में घुस आते हैं और फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। पंखा चलते ही फिल्टर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इससे हवा छानने वाली सतह बढ़ जाती है और हवा भी आसानी से गुजरती रहती है।
कीमत सिर्फ 140 रुपये
एक फिल्टर बनाने में करीब 140 रुपये का खर्च आता है। फिर भी टीम इसे स्कूलों को मुफ्त देती है। हर महीने नया फिल्टर भी बदला जाता है ताकि असर बना रहे। टीम का दावा है कि बंद कमरे में किए गए परीक्षण में एक घंटे के भीतर पीएम 2.5 का स्तर 90 फीसदी से ज्यादा घट गया। यह 158 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से गिरकर 11 पर आ गया। यह आंकड़ा टीम का अपना है और इसी वजह से इसकी चर्चा भी खूब हो रही है।
हजारों बच्चों तक पहुंची साफ हवा
शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट वायु ने दिल्ली के 295 क्लासरूम में 602 फिल्टर लगाए। इससे करीब 8,000 बच्चों को फायदा मिला। डायना अवॉर्ड के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा चुके हैं। ज्यादातर फिल्टर उन स्कूलों में गए जहां संसाधनों की कमी है। अब टीम की नजर अगले कदम पर है। दिल्ली के 45 और स्कूलों में फिल्टर पहुंचाने की तैयारी चल रही है।
कृष का काम फिल्टर बनाने तक सीमित नहीं है। वे पर्यावरण के मुद्दों पर ठोस सबूतों के आधार पर समाधान की बात करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि जलवायु से जुड़े फैसलों में युवाओं की आवाज सुनी जाए। हर सर्दी दिल्ली की हवा खराब होती है और हर बार बहस भी छिड़ती है। ऐसे में एक स्कूली छात्र का यह छोटा सा आविष्कार बताता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत कभी-कभी एक पंखे से भी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव