न एयर प्यूरिफायर, न महंगी मशीन... बस पंखे पर लगाया फिल्टर; 140 रुपये में साफ हो गई हवा
दिल्ली के दो छात्रों ने क्लासरूम के पंखे पर लगने वाला 140 रुपये का फिल्टर बनाया है। यह घंटे भर में पीएम 2.5 को 90 फीसदी तक घटा देता है।
दिल्ली में पंखा चलता है तो हवा हिलती है। साफ नहीं होती। जिन स्कूलों में महंगे एयर प्यूरिफायर नहीं हैं वहां बच्चे रोज कई घंटे जहरीली हवा में बैठते हैं। दो स्कूली दोस्तों ने इसी बात को दिल पर ले लिया। उन्होंने किसी से महंगी मशीन खरीदने को नहीं कहा। बस एक सवाल पूछा कि क्लासरूम में जो पंखा पहले से लगा है वह थोड़ा और काम क्यों नहीं कर सकता। इस सवाल से निकला प्रोजेक्ट वायु।
पंखे पर चढ़ा गुब्बारा
कृष अग्रवाल और समर्थ दिल्ली में ही पले-बढ़े हैं। प्रदूषण का असर उन्होंने खुद झेला है। दोनों ने द बेटर इंडिया से कहा कि कुछ स्कूल महंगे प्यूरिफायर खरीद लेते हैं। पर हजारों बच्चों के लिए कोई सुरक्षा है ही नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसा फिल्टर बनाना जो पीएम2। 5 जैसे बारीक कणों को रोक ले। साथ ही पंखे की हवा भी न रुके। कई डिजाइन आजमाने के बाद दोनों ने गुब्बारे जैसे आकार का फिल्टर तैयार किया। इसमें इलेक्ट्रेट मीडिया इस्तेमाल हुआ। इसके रेशों में स्थिर बिजली का चार्ज होता है। यह चार्ज महीन कणों को अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है।
फिल्टर को पंखे पर इलास्टिक की मदद से चढ़ाया जाता है। पंखा चलते ही हवा से यह फूल जाता है। फूलने से छानने वाली सतह बढ़ जाती है। न अलग मोटर चाहिए। न बिजली का कोई बदलाव। न किसी खास इंस्टॉलेशन की जरूरत। कोई भी इसे एक मिनट से कम समय में बिना औजार लगा सकता है।
कंपनी ने मुफ्त में दिया माल
फिल्टर की सामग्री के लिए दोनों छात्रों ने फिल्टरेशन मीडिया बनाने वाली कंपनी हॉलिंग्सवर्थ एंड वोज की भारतीय टीम को ईमेल किया। कंपनी ने मीडिया मुफ्त में भेजा। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी साथ दिया। इसी मदद की वजह से एक फिल्टर की लागत करीब 140 रुपये पर टिकी है। दोनों का कहना है कि हवा साफ करने की तकनीक पहले से मौजूद है। दिक्कत बस इतनी है कि स्कूल उसे खरीद नहीं पाते। क्लासरूम के पंखे का इस्तेमाल करके उन्होंने महंगी मोटर और ढांचे की जरूरत ही खत्म कर दी।
आंकड़े क्या कहते हैं
सस्ता होना आधी बात थी। असर दिखाना भी जरूरी था। फाउंडर्स के मुताबिक बाहरी जांच और कंपनी के साथ साझा रिसर्च में नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले मिले हैं। करीब 200 वर्ग फुट के बंद कमरे में पीएम2। 5 का स्तर एक घंटे में 158 से गिरकर 11 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर आ गया। यानी 90 फीसदी से ज्यादा की कमी। बड़े क्लासरूम में तस्वीर थोड़ी अलग रही। वहां एक घंटे में 60 फीसदी कमी दर्ज हुई। कई घंटे चलाने पर यह और घटी। टीम साफ कहती है कि नतीजे कमरे के आकार और हालात पर निर्भर करते हैं। एक नजारा ऐसा भी है जो बिना मशीन के दिख जाता है। कुछ हफ्तों में सफेद फिल्टर भूरा या काला पड़ने लगता है। दोनों के मुताबिक यह याद दिलाता है कि क्लासरूम की हवा में कितना प्रदूषण घुला है।
295 क्लासरूम से 20 हजार बच्चों तक
स्कूलों को यह भरोसा दिलाना आसान नहीं था कि हाई स्कूल के बच्चों का बनाया फिल्टर काम करेगा। शुरू में कई संस्थान हिचकिचाए। टेस्टिंग का प्रदर्शन दिखाने के बाद भरोसा बना। प्रोजेक्ट वायु की शुरुआत 295 क्लासरूम और करीब 8 हजार बच्चों के पायलट से हुई। अब यह 10 से ज्यादा स्कूलों तक पहुंच चुका है। करीब 20 हजार बच्चे इसके दायरे में हैं। कुछ कमजोर संसाधनों वाले मेडिकल क्लिनिक में भी फिल्टर लगाए गए हैं।
रफ्तार थोड़ी धीमी भी रही। स्कूल ढूंढना। इजाजत लेना। सरकारी और संस्थागत प्रक्रिया से गुजरना। इन सबमें वक्त लगता है। दोनों मानते हैं कि पढ़ाई के साथ यह सब संभालना आसान नहीं रहा। उनका काफी समय स्कूलों से बात करने और मंजूरी का पीछा करने में जाता है।
पहचान भी मिली
कृष को प्रोजेक्ट वायु में अपनी भूमिका के लिए 2026 की डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर में जगह मिली। हालांकि वह इसका श्रेय समर्थ और बाकी साथियों को भी देते हैं। समर्थ का कहना है कि नवाचार का मतलब हमेशा कुछ बिल्कुल नया बनाना नहीं होता। कई बार पहले से मौजूद तकनीक को सबकी पहुंच में लाना ही असली काम होता है। बता दें कि अब दोनों की नजर दिल्ली के और स्कूलों पर है। उसके बाद देश के दूसरे हिस्सों पर। इसके लिए वे सरकारी विभागों, प्रिंसिपलों, शिक्षकों और मदद करने वाली संस्थाओं के साथ काम करना चाहते हैं। उनकी सोच सीधी है। साफ हवा इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि स्कूल की जेब कितनी भारी है। जरूरत आविष्कार की जननी है। और यह कहानी बताती है कि आविष्कार के लिए हर बार कुछ नया चाहिए भी नहीं। कभी बस इतना काफी होता है कि कोई कमरे में पहले से रखी चीज को देखे और पूछ ले कि यह और क्या कर सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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