दिल्ली के स्कूलों में गूंजेगी घंटी, फिर से फिजिकल क्लासेस शुरू; किनके लिए हाइब्रिड कक्षाएं

संक्षेप:

प्रदूषण में राहत के बाद दिल्ली के स्कूलों में रौनक लौटी है। कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्र फिर क्लासरूम में पढ़ेंगे, जबकि प्राइमरी में हाइब्रिड व्यवस्था जारी रहेगी।

Dec 26, 2025 05:46 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली की ठंडी सुबहों में एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाज लौट आई है। महीनों से प्रदूषण और पाबंदियों की मार झेल रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। हवा की हालत सुधरते ही राजधानी के स्कूलों में पढ़ाई फिर से पटरी पर लौट रही है और बच्चे अब सीधे क्लासरूम में बैठकर पढ़ सकेंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए स्कूलों में फिजिकल क्लासेस दोबारा शुरू कर दी गई हैं। यह फैसला तब लिया गया है जब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प फिलहाल बंद कर दिया गया है और इन कक्षाओं के छात्रों को अनिवार्य रूप से स्कूल आकर पढ़ाई करनी होगी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि उसके अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, साथ ही NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक की पढ़ाई अब पूरी तरह फिजिकल मोड में होगी।

सर्कुलर में क्या दिया गया निर्देश?

सर्कुलर में कहा गया है कि “आयोग के आदेश के अनुपालन में सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए जाते हैं कि कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए सामान्य (फिजिकल मोड) में कक्षाएं संचालित की जाएं।” हालांकि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए फिलहाल पूरी तरह फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। इन बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलेगी, यानी जहां संभव होगा वहां स्कूल आकर और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगी।

शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों की पढ़ाई पहले से ही फिजिकल मोड में चल रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं के लिए स्कूल पहले ही पूरी तरह खुले हुए हैं। सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बदली हुई व्यवस्था की जानकारी तुरंत अभिभावकों और छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।

अभी क्यों लिया गया है यह फैसला?

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें 24 दिसंबर 2025 को बताया गया कि अनुकूल मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली की हवा में काफी सुधार दर्ज किया गया है। आयोग ने GRAP स्टेज-4 के तहत लगाए गए सख्त प्रतिबंधों को फिलहाल वापस ले लिया है। हालांकि आयोग ने यह भी साफ किया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जाएगी। CAQM के मुताबिक, “उप-समिति दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर करीबी नजर बनाए रखेगी और IMD तथा IITM के पूर्वानुमानों के आधार पर समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।”

इसका मतलब साफ है कि अगर हवा की हालत फिर बिगड़ती है, तो आगे नए फैसले भी लिए जा सकते हैं। फिलहाल छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए यह एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लंबे समय बाद बच्चों की पढ़ाई सामान्य रफ्तार से चल सकेगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
