Delhi Schools Closed Updates : दिल्ली एनसीआर में क्या बंद होंगे स्कूल, क्या कहते हैं ग्रैप-3 नियम

Tue, 11 Nov 2025 12:25 PM

Delhi Schools Closed Updates: दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते मंगलवार को ग्रैप 3 (GRAP 3) लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया। ग्रैप 3 नियमानुसार अब कक्षा 5 तक के प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के बंद करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह कभी भी जारी हो सकता है।

ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी - क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत

- ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक

- सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी

- बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी

- स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी

- इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक

- कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 400 के पार पहुंच गया। 38 में से 30 से अधिक केंद्रों पर यह 400 से अधिक दर्ज किया गया।

ग्रैप-3 से छूट रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं को धूल और अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों के तहत जारी रखने की अनुमति है।

बढ़ते प्रदूषण के चलते स्कूलों में संभावित सुरक्षा उपाय - बच्चों की बाहरी गतिविधियों और खेलों को सीमित करना।

- सुबह की प्रार्थना सभाएं इनडोर किया जाना।

- यह सुनिश्चित करना कि कक्षाएं अच्छी तरह हवादार हों और जहां तक संभव हो, उनमें एयर प्योरीफायर लगे हों।