Delhi Schools : दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में घुला जहर, क्या दिवाली के बाद भी कई दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल
दिवाली की आतिशबाजी के बाद सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। घने स्मॉग और कोहरे के कारण कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी भी कम रही।
दिवाली की आतिशबाजी के बाद सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। घने स्मॉग और कोहरे के कारण कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी भी कम रही। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। हालांकि,औसत AQI 368 दर्ज किया गया। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू कर दिया है। दिल्ली में पांचवीं कक्षा तक के स्कूल 8, 9 और 11 नवंबर 2026 को स्कूल बंद हैं। दो दिन पहले दम घोंटू हवा के चलते 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कर दी गई थी। इस सिस्टम के तहत बच्चे स्कूल जाकर ऑफलाइन या घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं।
दिवाली के बाद भी बंद रह सकते हैं दिल्ली के स्कूल
आगामी दिनों में वायु प्रदूषण से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों के माता पिता को स्कूल बंद रहने को लेकर प्रशासन के फैसले का इंतजार है। काफी पेरेंट्स ने नवंबर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 10 से 15 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की मांग उठाई है। हालांकि अभी तक सरकार का ऐसा कोई सामान्य आदेश नहीं आया है जिसमें दिल्ली-NCR के सभी स्कूलों को पूरी तरह बंद करने के लिए कहा गया हो।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर की रात 11:05 बजे दिल्ली का कुल AQI 373 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। गाजियाबाद में AQI 360, नोएडा में 319, फरीदाबाद में 297 और गुरुग्राम में 280 दर्ज किया गया।
दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया, जो गंभीर वायु प्रदूषण को दर्शाता है। इनमें अलीपुर, बवाना, बुराड़ी, चांदनी चौक, मुंडका, पंजाबी बाग, रोहिणी और विवेक विहार जैसे इलाके शामिल हैं।
9 नवंबर की सुबह भी स्थिति चिंताजनक बनी रही। सुबह करीब 4:20 बजे ITO पर AQI 406 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इंद्रलोक जैसे इलाकों में घना स्मॉग (धुएं और धुंध का मिश्रण) भी देखा गया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई।
अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल बंद करने और ऑनलाइन क्लास शुरू करने के बारे में आखिरी समय पर लिए गए फैसले पढ़ाई के शेड्यूल को बिगाड़ देते हैं और परिवारों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि प्रशासन को नवंबर के लिए प्रदूषण से जुड़ी छुट्टियों या ऑनलाइन क्लास का एक तय कैलेंडर जारी कर देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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