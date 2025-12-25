Hindustan Hindi News
Delhi Schools : दिल्ली में कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं तक की कक्षाएं फिजिकल मोड में होंगी, 5वीं तक पर क्या है आदेश

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा छह से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने की अनिवार्यता खत्म कर दी हैं। वहीं 5वीं तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड (फिजिकल व ऑनलाइन दोनों)जारी करेगा।

Dec 25, 2025 11:01 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत लगाई गई पाबंदियां हटा दीं। इसके बाद दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा छह से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने की अनिवार्यता खत्म कर दी हैं। वहीं 5वीं तक की कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड (फिजिकल व ऑनलाइन दोनों)जारी करेगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, एमसीडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा।

राजधानी में हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप खिलने की वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। मंगलवार को एक्यूआई 412 अंक पर रहा था। बुधवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से हवाएं चलीं। इस कारण प्रदूषण घटा और एक्यूआई 271 अंक पर दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में 141 अंकों का सुधार आने के कारण आयोग ने ग्रैप-4 के तहत लागू पाबंदियां वापस ले लीं। हालांकि, ग्रैप-1, 2 और 3 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी।

निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर समिति नजर रखेगी

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए समिति गठित करेगी। ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025’ और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इस कानून के तहत स्कूल और जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण समितियों गठित की जाएंगी।

इसमें स्कूल स्तर फीस रेगुलेशन कमेटी और जिला स्तर फीस रेगुलेशन कमेटी (डीएलएफआरसी) का गठन अनिवार्य किया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह कानून वर्ष 1973 से लागू दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को पूरक बनाते हुए तैयार किया है। इससे निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित और अभिभावकों के हितों की रक्षा होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार हर निजी स्कूल में एसएलएफआरसी का गठन 10 जनवरी, 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाना है। समिति में कुल 11 सदस्य होंगे।

