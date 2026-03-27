Delhi School Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट आज, 6-8 का कल, edudel.nic.in पर करें चेक
Delhi School Result 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से कक्षा 3, 4 और 5 की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च 2026 को जारी किया जा रहा है। रिजल्ट आज ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा।
Delhi School Result 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से कक्षा 3, 4 और 5 की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च 2026 को जारी किया जा रहा है। रिजल्ट आज ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक छात्रों के लिए यह रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण है। छात्र और अभिभावक लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।
रिजल्ट जारी होने का समय
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 3 से 5 की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च 2026 को जारी करने का फैसला लिया है। रिजल्ट दोपहर तक edudel.nic.in पर अपलोड किए जाने की संभावना है। कुछ स्कूलों द्वारा रिपोर्ट कार्ड भी उसी दिन वितरित किए जा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सर्वर लोड के कारण देरी की स्थिति में स्कूल से भी संपर्क करें।
मूल्यांकन पद्धति – CCE पर आधारित
दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 3, 4 और 5 का मूल्यांकन Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) पद्धति पर आधारित है। इसमें केवल अंतिम परीक्षा के अंकों पर नहीं, बल्कि छात्र के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। कक्षा में सक्रिय भागीदारी, प्रोजेक्ट कार्य, सत्र के दौरान होने वाले टेस्ट, व्यवहार और कौशल विकास मूल्यांकन में शामिल हैं।
इस पद्धति के तहत अधिकांश छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है, बशर्ते वे न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करें।
रिजल्ट कैसे चेक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट चेक करने के लिए निम्नलिखित आसान स्टेप्स फॉलो करें:
1. ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।
2. होम पेज पर 'Class 3, 4 & 5 Result 2025-26' या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. छात्र आईडी, क्लास और अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।
4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी ले लें।
यदि वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने के कारण समस्या आए तो स्कूल से संपर्क करें।
रिजल्ट जारी होने के बाद क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपने रिपोर्ट कार्ड को ध्यान से देखना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो तो तुरंत स्कूल से संपर्क करें। अभिभावक बच्चों के प्रदर्शन की समीक्षा करें और कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें। दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रमोशन नीति के अनुसार, अधिकांश छात्र अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे।
रिजल्ट जारी होने के साथ ही स्कूलों में अगली कक्षा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट को सकारात्मक रूप से लें और आने वाले सत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी