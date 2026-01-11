Delhi School Holidays: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम, 15 जनवरी तक नर्सरी से कक्षा 8 की छुट्टियां बढ़ीं

संक्षेप: Delhi School Holidays : दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह आदेश मुख्य रूप से नर्सरी से कक्षा 8 तक के छोटे बच्चों के लिए लागू किया गया है, ताकि उन्हें भीषण शीत लहर के प्रकोप से बचाया जा सके।

Delhi School Holidays: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह आदेश मुख्य रूप से नर्सरी से कक्षा 8 तक के छोटे बच्चों के लिए लागू किया गया है, ताकि उन्हें भीषण शीत लहर के प्रकोप से बचाया जा सके।

बढ़ती ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे स्कूली वाहनों और बच्चों के लिए यात्रा करना असुरक्षित हो गया था। मौसम विभाग (IMD) ने भी आने वाले दिनों के लिए 'कोल्ड वेव' अलर्ट जारी किया है। इसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ा दिया है।

अभिभावकों की चिंता और निजी स्कूलों का रुख भले ही सरकारी आदेश 15 जनवरी तक छुट्टियों की बात कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई अभिभावकों ने चिंता जताई है। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर कई अभिभावकों ने शिकायत की है कि दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल, इस कड़ाके की ठंड में भी स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं।

अभिभावकों की मांग अभिभावकों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि सभी स्कूलों में समान रूप से सुरक्षा नियमों का पालन हो। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह की अत्यधिक ठंड बच्चों में सांस की बीमारी, सर्दी और खांसी का खतरा बढ़ा सकती है।

बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है नियम? जहां नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद हैं, वहीं कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल कुछ रियायतों के साथ खुल सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेज का विकल्प चुना है। यदि बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलते हैं, तो उनकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है ताकि छात्र सुबह की भीषण ठंड से बच सकें।