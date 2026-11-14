दिल्ली में छठ पर सोमवार को स्कूलों में छुट्टी, प्रदूषण को लेकर हाइब्रिड क्लास का क्या प्लान
दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर 2026 को सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद रहेंगे।
दिल्ली के स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। छठ पूजा के मौके पर राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 नवंबर को छुट्टी रहेगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 13 नवंबर को आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है। यह छुट्टी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगी। ऐसे में सोमवार को स्कूल जाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एक दिन की राहत मिलेगी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 16 नवंबर को प्रतिहार षष्ठी यानी सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 नवंबर को अधिसूचना जारी कर इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। यह छुट्टी दिल्ली सरकार के सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होगी।
प्रदूषण के चलते पहले से लागू हैं ऑनलाइन और हाइब्रिड कक्षाएं
दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच स्कूलों में पढ़ाई के तरीके को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिवाली से पहले दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के प्रशासन ने वायु गुणवत्ता बिगड़ने के मद्देनजर स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए थे। ये कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाए गए हैं। इसके तहत स्कूलों को हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने को कहा गया था, ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा के मुताबिक स्कूल जाकर या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकें। इसका मकसद बच्चों को प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाना है।
छठ की छुट्टी और प्रदूषण के निर्देश अलग-अलग
दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को लेकर अभिभावकों के लिए यह समझना जरूरी है कि 16 नवंबर की छुट्टी छठ पूजा के कारण घोषित की गई है। इसका प्रदूषण की वजह से लागू ऑनलाइन या हाइब्रिड कक्षाओं के निर्देशों से सीधा संबंध नहीं है। वायु प्रदूषण की स्थिति और पूर्वानुमान के आधार पर CAQM समय-समय पर GRAP के प्रतिबंधों में बदलाव करता है। वहीं, स्कूलों में ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड पढ़ाई को लेकर संबंधित राज्य और जिला प्रशासन अलग-अलग आदेश जारी करते हैं। ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों और संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से जारी ताजा सूचनाओं पर नजर रखें, ताकि कक्षाओं के संचालन और छुट्टियों को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव