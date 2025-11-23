दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG, क्लास 1 एडमिशन 2026-27 का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें
Delhi Private Schools Nursery KG Class 1 admissions 2026-27: दिल्ली में नर्सरी, KG और क्लास 1 के एडमिशन इस बार पहले की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होंगे। DoE ने हर प्रक्रिया को समयबद्ध किया है।
Delhi Private Schools Nursery KG Class 1 admissions 2026-27 : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG और क्लास 1 के एडमिशन को लेकर जो उलझन हर साल माता-पिता के सामने रहती है, इस बार शिक्षा निदेशालय (DoE) ने उसे कटऑफ जैसे ऑप्शन के जरिए कम करने की कोशिश की। एक ही सर्कुलर में तारीखें, दस्तावेज, पॉइंट सिस्टम, आयु सीमा, पारदर्शिता के नियम और फीस सबकुछ बेहद स्पष्ट तरीके से जारी कर दिया गया है।
2026-27 के लिए एडमिशन का पूरा कैलेंडर जारी
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 22 नवंबर 2025 को एक विस्तृत सर्कुलर जारी करते हुए नर्सरी, KG और क्लास 1 के ओपन कैटेगरी एडमिशन का पूरा टाइमटेबल सार्वजनिक कर दिया है। यह सर्कुलर केवल ओपन सीटों पर लागू होगा, जबकि EWS, DG और CWSN कैटेगरी की सीटें DoE के केंद्रीकृत सिस्टम द्वारा भरी जाएंगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्कूल को निर्धारित समयसीमा से हटने की इजाजत नहीं होगी।
4 दिसंबर से फॉर्म
सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक अपना पॉइंट सिस्टम और प्रवेश मानदंड अपलोड करने होंगे। इसके बाद 4 दिसंबर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी और माता-पिता फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 तय की गई है।
9 जनवरी 2026 तक स्कूल सभी आवेदकों की सूची पोर्टल पर डालेंगे और 16 जनवरी को प्रत्येक आवेदक को दिए गए पॉइंट अपलोड किए जाएँगे। पहली चयन सूची और वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी को जारी होगी। इसके बाद 24 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रश्न-समाधान विंडो खुलेगी। यदि दूसरी सूची निकाली जाती है तो वह 9 फरवरी को जारी होगी और इसके बाद 10 से 16 फरवरी तक प्रश्न-समाधान का समय मिलेगा। अंतिम रूप से पूरी प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को समाप्त होगी।
यहां देखें शेड्यूल
|इवेंट / प्रक्रिया
|तारीख़
|स्कूलों द्वारा क्राइटेरिया और पॉइंट सिस्टम अपलोड
|28 नवंबर 2025
|एडमिशन प्रक्रिया शुरू, फॉर्म उपलब्ध
|4 दिसंबर 2025
|फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
|27 दिसंबर 2025
|स्कूलों द्वारा सभी आवेदकों की सूची अपलोड
|9 जनवरी 2026
|आवेदकों को दिए गए पॉइंट/मार्क्स अपलोड
|16 जनवरी 2026
|पहली सूची (वेटिंग सहित)
|23 जनवरी 2026
|पहली सूची के लिए सवाल–जवाब विंडो
|24 जनवरी–3 फरवरी 2026
|दूसरी सूची (यदि जारी हुई)
|9 फरवरी 2026
|दूसरी सूची का सवाल-जवाब
|10–16 फरवरी 2026
|अगली सूची (यदि निकली)
|5 मार्च 2026
|एडमिशन प्रक्रिया समाप्त
|19 मार्च 2026
सर्कुलर में उम्र सीमा को 31 मार्च 2026 के आधार पर तय किया गया है। नर्सरी के लिए उम्र 3 से 4 साल, KG के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल तय की गई है। NEP के अनुरूप क्लास 1 में 6+ आयु की दिशा में बदलाव को भी औपचारिक रूप दिया गया है।
पते के लिए ये दस्तावेज मान्य होंगे
माता-पिता अपने निवास का प्रमाण देने के लिए कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसमें राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल, वोटर ID, बिजली या पानी का बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड शामिल है। DoE ने साफ निर्देश दिया है कि स्कूल केवल 25 रुपये को ही प्रवेश रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर ले सकते हैं। किसी स्कूल को माता-पिता से प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए दबाव बनाने की अनुमति नहीं है। फॉर्म आखिरी तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और पूरा शेड्यूल स्कूल अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।