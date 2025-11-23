दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG, क्लास 1 एडमिशन 2026-27 का पूरा शेड्यूल जारी, यहां देखें

संक्षेप: Delhi Private Schools Nursery KG Class 1 admissions 2026-27: दिल्ली में नर्सरी, KG और क्लास 1 के एडमिशन इस बार पहले की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होंगे। DoE ने हर प्रक्रिया को समयबद्ध किया है।

Delhi Private Schools Nursery KG Class 1 admissions 2026-27 : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG और क्लास 1 के एडमिशन को लेकर जो उलझन हर साल माता-पिता के सामने रहती है, इस बार शिक्षा निदेशालय (DoE) ने उसे कटऑफ जैसे ऑप्शन के जरिए कम करने की कोशिश की। एक ही सर्कुलर में तारीखें, दस्तावेज, पॉइंट सिस्टम, आयु सीमा, पारदर्शिता के नियम और फीस सबकुछ बेहद स्पष्ट तरीके से जारी कर दिया गया है।

2026-27 के लिए एडमिशन का पूरा कैलेंडर जारी दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 22 नवंबर 2025 को एक विस्तृत सर्कुलर जारी करते हुए नर्सरी, KG और क्लास 1 के ओपन कैटेगरी एडमिशन का पूरा टाइमटेबल सार्वजनिक कर दिया है। यह सर्कुलर केवल ओपन सीटों पर लागू होगा, जबकि EWS, DG और CWSN कैटेगरी की सीटें DoE के केंद्रीकृत सिस्टम द्वारा भरी जाएंगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्कूल को निर्धारित समयसीमा से हटने की इजाजत नहीं होगी।

4 दिसंबर से फॉर्म सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक अपना पॉइंट सिस्टम और प्रवेश मानदंड अपलोड करने होंगे। इसके बाद 4 दिसंबर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी और माता-पिता फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 तय की गई है।

9 जनवरी 2026 तक स्कूल सभी आवेदकों की सूची पोर्टल पर डालेंगे और 16 जनवरी को प्रत्येक आवेदक को दिए गए पॉइंट अपलोड किए जाएँगे। पहली चयन सूची और वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी को जारी होगी। इसके बाद 24 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रश्न-समाधान विंडो खुलेगी। यदि दूसरी सूची निकाली जाती है तो वह 9 फरवरी को जारी होगी और इसके बाद 10 से 16 फरवरी तक प्रश्न-समाधान का समय मिलेगा। अंतिम रूप से पूरी प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को समाप्त होगी।

इवेंट / प्रक्रिया तारीख़ स्कूलों द्वारा क्राइटेरिया और पॉइंट सिस्टम अपलोड 28 नवंबर 2025 एडमिशन प्रक्रिया शुरू, फॉर्म उपलब्ध 4 दिसंबर 2025 फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 स्कूलों द्वारा सभी आवेदकों की सूची अपलोड 9 जनवरी 2026 आवेदकों को दिए गए पॉइंट/मार्क्स अपलोड 16 जनवरी 2026 पहली सूची (वेटिंग सहित) 23 जनवरी 2026 पहली सूची के लिए सवाल–जवाब विंडो 24 जनवरी–3 फरवरी 2026 दूसरी सूची (यदि जारी हुई) 9 फरवरी 2026 दूसरी सूची का सवाल-जवाब 10–16 फरवरी 2026 अगली सूची (यदि निकली) 5 मार्च 2026 एडमिशन प्रक्रिया समाप्त 19 मार्च 2026

सर्कुलर में उम्र सीमा को 31 मार्च 2026 के आधार पर तय किया गया है। नर्सरी के लिए उम्र 3 से 4 साल, KG के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल तय की गई है। NEP के अनुरूप क्लास 1 में 6+ आयु की दिशा में बदलाव को भी औपचारिक रूप दिया गया है।