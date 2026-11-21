दिल्ली में नर्सरी दाखिले की दौड़ 1 दिसंबर से, 28 दिसंबर तक भर सकेंगे आवेदन; जानिए पूरा कार्यक्रम
बच्चे के स्कूल में दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले का कार्यक्रम जारी हो गया है।
अपने बच्चे को दिल्ली के किसी अच्छे निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की तैयारी कर रहे अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी के निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए अभिभावकों को दिसंबर के पहले दिन से आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में जिन माता-पिता ने अभी तक स्कूलों की जानकारी जुटाना शुरू नहीं किया है, उनके पास जरूरी तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है।
शिक्षा निदेशालय ने दाखिले को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, अभिभावक 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक अपने बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, स्कूलों को इससे पहले ही दाखिले के नियम, चयन का आधार और अंक देने की व्यवस्था सार्वजनिक करनी होगी।
23 नवंबर तक स्कूलों को बताने होंगे दाखिले के नियम
शिक्षा निदेशालय के निर्देश के अनुसार, सभी निजी स्कूलों को 23 नवंबर 2026 तक दाखिले से जुड़े अपने मानदंड और अंक व्यवस्था की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसका मतलब है कि अभिभावक आवेदन शुरू होने से पहले ही यह जान सकेंगे कि संबंधित स्कूल बच्चों के चयन के लिए किन बातों को आधार बना रहा है। इससे माता-पिता को अलग-अलग स्कूलों के दाखिला नियम समझने और अपनी पसंद के स्कूलों का चुनाव करने में मदद मिलेगी।
28 दिसंबर तक जमा करना होगा आवेदन
नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। अभिभावक 28 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। इस दौरान माता-पिता को संबंधित स्कूलों के आवेदन नियमों के मुताबिक अपने बच्चे का फॉर्म भरना होगा। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
4 जनवरी तक स्कूल अपलोड करेंगे आवेदकों का ब्योरा
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों को अगली जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, सभी स्कूलों को 4 जनवरी 2027 तक दाखिले के लिए आवेदन करने वाले बच्चों का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। इसके साथ ही हर बच्चे को दाखिले के लिए दिए गए अंकों यानी पॉइंट्स की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। इससे अभिभावक यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे को चयन प्रक्रिया में कितने अंक मिले हैं।
20 जनवरी को आएगी पहली चयन सूची
दाखिले के लिए आवेदन करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को 20 जनवरी 2027 का इंतजार रहेगा। इसी दिन स्कूलों की ओर से चयनित बच्चों की पहली सूची जारी की जाएगी। अगर किसी स्कूल में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, तो उसे भी पहली सूची के साथ जारी किया जाएगा। इसके बाद अभिभावक अपने बच्चे का नाम सूची में देख सकेंगे और आगे की दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
सूची को लेकर सवाल हैं तो मिलेगा शिकायत का मौका
पहली सूची जारी होने के बाद अगर किसी अभिभावक को अपने बच्चे के अंकों या चयन प्रक्रिया से जुड़ी कोई परेशानी है, तो उसके समाधान का भी मौका दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के कार्यक्रम के मुताबिक, 21 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक अभिभावक स्कूलों के सामने अपनी समस्याएं और सवाल रख सकेंगे। इस दौरान दाखिले की सूची और बच्चों को दिए गए अंकों से जुड़े मामलों का समाधान किया जाएगा।
12 मार्च तक पूरी होगी दाखिले की प्रक्रिया
शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की पूरी प्रक्रिया 12 मार्च 2027 तक संपन्न कर ली जाएगी। यानी दिसंबर में आवेदन शुरू होने से लेकर मार्च में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक स्कूलों और अभिभावकों को तय समय-सारणी के मुताबिक आगे बढ़ना होगा।
ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी के दाखिले अलग होंगे
शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि जारी किया गया दाखिला कार्यक्रम निजी स्कूलों की ओपन सीटों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन) के बच्चों के दाखिले इस प्रक्रिया से अलग होंगे। इसलिए इन श्रेणियों के तहत अपने बच्चों का दाखिला कराने की तैयारी कर रहे अभिभावकों को उनके लिए जारी होने वाले अलग दिशा-निर्देशों और कार्यक्रम का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव