Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Delhi Police Vacancy: SSC delhip police Constable and Head Constable Recruitment 1289 posts tomorrow is last date

Delhi Police Vacancy : दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की 1289 भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि, जानें बदलाव

Delhi Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में निकाली गई कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 और हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) के 552 पदों पर भर्ती के लिए कल 15 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 03:43 PM
share Share
Follow Us on
Delhi Police Vacancy : दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की 1289 भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि, जानें बदलाव

Delhi Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में निकाली गई कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 और हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) के 552 पदों पर भर्ती के लिए कल 15 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। शुल्क भुगतान 16 अक्टूबर की रात 11 बजे तक, आवेदन में त्रुटि सुधार और शुल्क संशोधन के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक अवसर मिलेगा। दोनों ही भर्तियों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में संभावित है। इच्छुक अभ्यर्थी https://ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस 100 रुपये है। सभी वर्गों की महिलाओं व एससी एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है।

बड़ा बदलाव

हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) की भर्ती की लिखित परीक्षा में इस बार 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी प्रत्येक गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक कटेगा। जबकि पिछली 2022 की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती की खास बातें

1- दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। इसके अलावा हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है।

2- आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 30 वर्ष रखी गई है। 02-07-1995 से पहले और 1-07-2004 के बाद अभ्यर्थी का जन्म न हुआ हो। ओबीसी वर्ग को आयु की अधिकतम सीमा में 3 वर्ष, एससी व एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

3- चयन प्रक्रिया - कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा (10वीं लेवल का), शारीरिक दक्षता परीक्षा व मापतौल परीक्षा, डीवी, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम।

हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर/ टेलीप्रिंटर ऑपरेटर)

योग्यता

●मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से विज्ञान और गणित विषयों के साथ 12वीं पास हो। या

●मेकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशलन ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। कंप्यूटर संचालन में दक्षता हो।

वेतनमान : 21,700 से 69,100 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 को आधार मानकर होगी। यानी,

● अभ्यर्थियों का जन्म 02 जुलाई 1998 से पहले और 01 जुलाई 2007 के बाद नहीं हुआ हो।

● अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों को तीन वर्ष और एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से चयन किया जाएगा।

बड़ा बदलाव

हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) की भर्ती की लिखित परीक्षा में इस बार 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी प्रत्येक गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक कटेगा। जबकि पिछली 2022 की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) के पदों पर भर्ती की खास बातें

1- दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलैस ऑपरेटर व टेली प्रिंटर ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) की वैकेंसी के लिए 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। 02-07-1998 के बाद और 01-07-2007 के पहले जन्मे युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वर्ग को आयु की अधिकतम सीमा में 3 वर्ष, एससी व एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

2. शैक्षणिक योग्यता- साइंस व मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास या मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) रखी गई है।

3- चयन प्रक्रिया - कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीई व एमटी) , ट्रेड टेस्ट, इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट (15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन), बेसिक कंप्यूटर फंक्शनिंग टेस्ट। मेरिट लिखित परीक्षा के प्राप्तांक से बनेगी, बाकी सब टेस्ट क्वालिफाइंग हैं।

4. फिजिकल टेस्ट - पुरुष - साढ़े 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, साढ़े 12 फीट लंबी कूद, साढ़े 3 फीट ऊंची कूद

महिलाएं - 5 मिनट में 800 मीटर दौड़, 9 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद

5. कद काठी

पुरुष - 170 सेमी कम से कम लंबाई हो, सीना 81 - 85 सेमी। 4 सेमी का फुलाव जरूरी।

महिलाएं - 157 सेमी कम से कम लंबाई हो।

6- कांस्टेबल ड्राइवर व हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ/टीपीओ दोनों भर्तियों में लिखित परीक्षा पास करने के बाद दौड़ और कदू (फिजकल टेस्ट) की परीक्षा होगी। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा।

7- इससे पहले वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ)/टेली प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ) के 850 पदों पर भर्ती निकली थी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police Bharti
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।