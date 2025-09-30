SSC Delhi Police Vacancy : दिल्ली पुलिस में 12वीं पास के लिए हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

SSC Delhi Police Head Constable Vacancy 2025: एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के 509 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू कर दी है।

SSC Delhi Police Head Constable Vacancy 2025: एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in/पर 20 अक्टूबर की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 21 अक्टूबर तक जमा होगी। आवेदन और शुल्क में त्रुटि संशोधन के लिए 27 से 29 अक्तूबर तक मौका मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर या जनवरी 2026 में संभावित है।

1. कहां कितने पद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल भर्ती के कुल 509 पदों में से पुरुष के लिए 341 और महिला के लिए 168 पद आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग के 341 पदों में से अनारक्षित 168, ईडब्ल्यूएस 34, ओबीसी 77, एससी 49 और एसटी के 13 पद हैं जबकि महिला वर्ग के 168 पदों में से 82 अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 17, ओबीसी 38, एससी 24 और एसटी के सात पद हैं। पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

2. क्या है योग्यता योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास

- 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग

3. आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 से होगी। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 से पहले का न हो। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष और एससी व एसटी को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

4. कद काठी कितनी हो पुरुषों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 165 सेमी

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना - 78 सेमी, फुलाकर - 82 सेमी

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 157 सेमी

5. वेतनमान - पे लेवल -4 (25500-81100) (ग्रुप सी)

6. चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीईटी व पीएमटी), कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ।