Delhi Police Vacancy 2025
Hindi Newsकरियर न्यूज़Delhi Police Vacancy 2025: SSC delhi police constable vacancy recruitment notification out dp bharti exam dates

Delhi Police Vacancy : 7565 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लगानी होगी 1.6Km दौड़, CBT पैटर्न समेत 10 बड़ी बातें

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 7565 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। पहले लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने वालों के फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 07:39 AM
Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला के 7565 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। इनमें पुरुष के 5,069 और महिला के 2496 पद शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। आवेदन की त्रुटि संशोधन के लिए 29 से 31 अक्तूबर तक का मौका मिलेगा। एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 और 25 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर या जनवरी में प्रस्तावित है। परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही होगी। पहले चरण का परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतिथि और हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने के लिए मान्य किया जाएगा।

पिछली भर्ती में आए थे रिकॉर्ड आवेदन

पिछली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में 7547 पदों पर निकली थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए पूरे देश से 31,83,413 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 2023 से पहले 2020 में यह भर्ती आई थी। उस समय विज्ञापित 5846 पदों के लिए 28,96,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

यहां पढ़ें भर्ती की 10 खास बातें

1. कुल रिक्तियों में 4408 पद पुरुषों के लिए, 285 पद पुरुष एक्ससर्विसमैन, 376 पद एक्ससर्विसमैन कमांडो और 2496 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं कुल 7565 पदों में 3174 अनारक्षित हैं। 756 पद ईडब्ल्यूएस, 1608 पद ओबीसी, 1386 एससी और 641 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

2. योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास

3. आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 से होगी। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 से पहले का न हो। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष और एससी व एसटी को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

4. चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीईटी व पीएमटी), मेडिकल टेस्ट।

5. लिखित परीक्षा एग्जाम पैटर्न

सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक-एक अंक के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और दस प्रश्न कम्प्यूटर से जुड़े होंगे। प्रत्येग गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक कटेगा।

6. फाइनल मेरिट कैसे बनेगी

सेलेक्शन की फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा (सीबीटी) में प्राप्तांकों से ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा।

7. कद काठी और फिजिकल टेस्ट के नियम

कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) के नियम

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 170 सेमी

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना - 81 सेमी, फुलाकर - 85 सेमी

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - 157 सेमी

पुरुष - 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 14 फीट लंबी कूद, 3.9 फीट ऊंची कूद

महिला - 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़, 10 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद

8. लिखित परीक्षा में बराबर अंक आए तो टाइ ब्रेकर का इस आधार पर होगा फैसला

- सबसे पहले परीक्षा के पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे।

- फिर पार्ट बी के मार्क्स देखें जाएंगे।

- डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी । अधिक उम्र वाले को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।

- एल्फाबेट ऑर्डर देखा जाएगा।

9. सैलरी

चयनितों को लेवल-3 (21700- 69100 रुपये) का वेतनमान मिलेगा।

एनसीसी वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स

जिन अभ्यर्थियों के एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा, उन्हें 5 फीसदी मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3 फीसदी और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को दो फीसदी मार्क्स अतिरिक्त मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी होमगार्ड भर्ती में 12वीं पास ही कर सकेंगे आवेदन, आयु व PET के नियम भी बदले

10. आवेदन फीस

आवेदन फीस - 100 रुपये । एससी, एसटी, दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं देनी है। फीस का भुगतान ऑनलाइन जैसे भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

आवेदन व परीक्षा समेत अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि - 22-09-2025 से 21-10-2025 तक

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय 22-10-2025 (23:00 बजे)

ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्श के लिए विंडो खुलेगी - 29-10-2025 से 31-10-2025

कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का संभावित कार्यक्रम: दिसंबर, 2025/जनवरी, 2026

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी कठिनाई की स्थिति में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

180 030 930 63

